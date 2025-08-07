Altaylı’nın Youtube hesabının engellenmesine CHP’li Emir: "Altaylı’yı tutuklayarak susturamadınız, böyle de susturamayacaksınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirilmesine CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’den tepki geldi. Emir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim, 'milli güvenlik' gerekçesiyle engellenmiş. Sulh Ceza Hakimliği, yine iktidarın sansür talebini sorgulamadan onaylamış. Altaylı’yı tutuklayarak susturamadınız, böyle de susturamayacaksınız! Altaylı’nın boş koltuğundan bile korkuyorsunuz. Skandalların iktidarının, skandalları değil basını engellemekten başka çaresi kalmadı."