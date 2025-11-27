Altaylı’ya 4 yıl hapis cezası kararı: Ceza değil gözdağı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "tehdit ettiği" iddiasıyla tutuklu yargılanan Gazeteci Fatih Altaylı hakkında hapis cezası kararı çıktı. 22 Haziran’dan bu yana İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Altaylı, tahliye edilmedi.

Altaylı’nın yargılandığı ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması dün Silivri’deki mahkeme salonunda yapıldı. Duruşmayı, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Sezgin Tanrıkulu da takip etti. Fatih Altaylı saat 10.45’te alkışlarla duruşma salonuna getirildi. 10.00’da başlaması öngörülen duruşma, saat 10.50’de başladı. Duruşmaya Altaylı’nın avukatlarının yanı sıra, Erdoğan’ın avukatı da katıldı.

Savcılık, sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar ederek Altaylı’nın “cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı da savcılığın talebine katıldıklarını bildirdi.

‘KORKMASINA GEREK YOK’

Fatih Altaylı kimlik tespiti ve işlemlerin ardından savunmasına başladı. Sözlerinin başında, "Silivri’ye hoş geldiniz" diyen Altaylı, devamında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı koruma Daire Başkanlığı’ndan 4-5 bin civarında polis çalışıyor. Gazeteci arkadaşlardan rica ettim ‘Benim programımdan sonra Cumhurbaşkanı’nın programında değişiklik olmuş mu?’ diye. Avukatlarım aracılığıyla çıkarıp yolladılar, programında ufak bir değişikliği yok. Cumhurbaşkanı’nın benim konuşmamdan korkup tehdit olarak algılayacağı bir şey yok. Böyle bir etkim de yok. Karşınızda duran bir vatandaşım ben. Cumhurbaşkanı korkan biri değil, kaldı ki tarihi bir örnekten niye korksun? Hem bana hem de Cumhurbaşkanı’na haksızlık yapılıyor diye düşünüyorum. Suçlanmamam gerekirken karşınızda olmamı çok gereksiz buluyorum. Herhangi bir tehdit kastım olmadığı çok açık. Beraatımı talep ediyorum."

‘DOSYADA BİR DELİL VAR’

Altaylı’nın sözlerinin ardından savunma yapan Avukat Ömer Teker şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim 158 gündür tutuklu bulunuyor. Bugüne kadar geldiğimiz noktada mevcut delilin dışında başka bir delil dosyaya sunulmadı. Zaten dosyada da tek bir delil mevcut. Ortada maddi unsurları oluşmuş bir suç da yok. Müvekkilimin programında sarf ettiği sözlerden Cumhurbaşkanı’nın korkmuş olabileceği abesle iştigal. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum."

‘HUKUKSUZLUĞUN AYNASI’

Duruşmada konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Avukat Erinç Sağkan, suçun maddi ve manevi unusurlarının oluşmadığına dikkat çekti. Sağkan "Sayın Altaylı’nın söylemlerinin tehdit niteliğinde olmadığını meslektaşlarımız anlattı. İlk günden itibaren sağından solundan kopartılarak bazı cümlelerin bir araya getirilmesiyle karşı karşıyayız. Bu mütalaa başından itibaren devam eden hukuka aykırılıkların aynası olmuştur. Velev ki iddia makamının dediği gibi bir anlam olsun, burada mutlak imkânsızlık sözkonusudur. Sayın Altaylı’nın kaçma şüphesi yoktur, kaçma şüphesi somut olguyla ortaya konulamamış. Tutukluluk tamamen hukuka aykırı, basın özgürlüğü anlamında da tüm basına gözdağı. Bu tutukluluk artık bir cezalandırmaya dönüştü" dedi.

‘DERHAL SERBEST BIRAKIN’

Gazeteciler, siyasiler ve basın meslek örgütleri yaptıkları açıklamalarda karara tepki gösterdi. Açıklamaların bir kısmı şu şekilde:

• Gazeteci Timur Soykan: “Altaylı, hiçbir suç yokken, sadece niyet okumayla hapis cezasına çarptırıldı. Bu ülkede hukuktan, adaletten bahsetmek imkânsız. Adaletsizlik her gün işkenceye dönüşüyor."

• Türkiye Gazeteciler Sendikası: “Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çarpıtılan sözleri nedeniyle tutuklu yargılandığı davada ceza aldı. Açıkça dezenformasyon yapılarak bir gazetecinin özgürlüğü elinden alındı. Bir kez daha soruyoruz: Altaylı neden cezaevinde?”

• Çağdaş Gazeteciler Derneği: “Bu ceza ne yazık ki Altaylı’nın şahsı kadar gazetecilik mesleğine yönelik bir cezadır. Gazetecilik mesleğinin suç olmadığını hatırlatıyor ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.”

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Uğur Güç: "Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik mesleğini halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için yapıyoruz. Bu nedenle gazetecilik tutukluluk nedeni olmamalıdır. Tutuklu tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha duyuruyoruz.”

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: "Bu karar halkın sesini kısmak, nefesini kesmek için yeni bir aşamadır. Gazetecilerin tamamına bir gözdağıdır. Fatih Altaylı yalnız değildir."

• CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: "Bugün ikinci duruşmada hüküm açıklandı. Sözle nasıl suikast yapılır? Sözle nasıl fiili saldırı yapılır; imkânsız. Ancak şunu biliyoruz ki içinde bulunduğumuz dönemde Cumhurbaşkanının şikayetçi olduğu davalarda hiç kimsenin beraat etme ihtimali yoktur."