Altekma deplasman sınavında
Kaynak: DHA
İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi'nde son 2 maçında Gaziantep Gençlik'i 3-1 (D), İBB Spor'u 3-2 mağlup ederek çıkışa geçen Altekma yarın deplasmanda Akkuş Belediyespor'la karşılaşacak. Ünye Spor Salonu'nda oynanacak 6'ncı hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Maçı Tuncay Sevim, Selçuk Görmen hakem ikilisi yönetecek. Ligde 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 6'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, aynı periyotta 1 galibiyet alan 12'nci basamaktaki Ordu takımını yenerek galibiyet serisini 3 karşılaşmaya çıkarmayı hedefliyor.