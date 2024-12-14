Altekma evinde Galatasaray'a karşı
Efeler'de Ligi'nde son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Altekma yarın ilk devrenin son maçında evinde Galatasaray'la karşılaşacak.
Kaynak: DHA
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek.
Maçın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Ligde 11 maçta 5 galibiyet alan 8'inci sıradaki İzmir temsilcisi, aynı periyotta 8 galibiyet elde eden 3'üncü basamaktaki sarı-kırmızılı takımı yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmayı hedefliyor.