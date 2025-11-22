Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Altekma - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Ajans Haberleri
  • 22.11.2025 20:04
  • Giriş: 22.11.2025 20:04
  • Güncelleme: 22.11.2025 20:04
Kaynak: DHA
Altekma - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

İZMİR,(DHA)-

SALON: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Eyüpcan Kayışçı

ALTEKMA: Maksim Buculjevic, Cafer Kirkit, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Emir Pınar (Arda Kara, Dünya Kandemir, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Halil Yücel, Selim Yıldız, Özgür Benzer, Ali Fazlı, Slavchev Bardarov (Fatih Yorumez, Eyüp Demirbiler, Bradley Gunter, Mustafa Cervatoğlu, Ferreira Leonardo)

SETLER: 18-25, 25-23, 28-26, 18-25, 15-4

SMS Grup Efeler Ligi 5’inci hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir’de konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 mağlup etti. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 18-25, 25-23, 28-26, 18-25, 15-4 sonuçlandı. Bu sonuçla Altekma ligdeki 3’üncü galibiyetini alarak tırmanışını sürdürdü. Altekma’da Candido Gabriel ve Ewert Jordan mücadeleyi 28’er sayıyla tamamlarken Cafer Kirkit 13, Emir Pınar 11 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol