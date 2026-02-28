Altekma zorlu Başkent virajında

İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi'nde hafta içi mesaisinde konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-1 yenerek ilk 8'deki yerini koruyan Altekma yarın deplasmanda lider Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 22'nci hafta mücadelesini Burhan İlhan, Erkan Yıldırım hakem ikilisi yönetecek. Ligde 21 maçta 10 galibiyet alan 8'nci sıradaki İzmir temsilcisi, 20 müsabakada 18 galibiyet elde eden Başkent ekibini yenerek sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan maçı Ziraat Bankkart 3-0 kazanmıştı.