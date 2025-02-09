Alternatif medya gerçeği çözümler

Tuğçe ÇELİK

Medya ve basın emekçilerine yönelik iktidar baskısının arttığı bu günlerde alternatif medyanın önemi görünür hale geldi.

Toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği bir ortamda anaakım medyaya alternatif olma iddiasındaki kurum ve kişilerin sayısı da gittikçe artıyor. Alternatif medya ortamındaki içeriklerin çeşitliliği de anaakıma yönelik bir karşı duruş anlamı içeriyor.

Notabene Yayınları’ndan çıkan ‘Anaakım Medya Alternatif Medya’ başlıklı kitap, yurttaşların haber alma haklarına odaklanarak anaakım medyanın bunu karşılamaktan uzak olduğuna, alternatif medyanın ise umut verici özelliklerine vurgu yapıyor. 8 yazarın makalelerinden oluşan kitabı hazırlayan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Prof. Özonur ile alternatif medya ve anaakım medya üzerine konuştuk.

Anaakım medya ve alternatif medya nedir?

Alternatif medya ve anaakım medya, medyayı kategorik olarak anlamlandırmamızı kolaylaştıran ve varlıkları birbirine bağlı, bağlaşımlı olgulardır. Bu bağlamda alternatif medyanın bir önemi anaakım medyadan gelir. Anaakım medya pek çok durumda olgu ve olayları sadece bize görünen son halleri üzerinden karara bağlar. Böylelikle olgu ve olayları görünüşlerine hapsedip özlerini yani nedenlerini göstermeyerek sorunları, krizleri ve buna benzer durumları gizemlileştirir. Alternatif medyanın bu bağlamda önemi, anaakım medya tarafından ideolojik olarak çarpıtılmış olgu ve olayların arkasındaki özü deşifre etmekten, bir başka deyişle “gizemli kabuğun içindeki rasyonal özü” ortaya çıkarmaktan gelir. Alternatif medyanın bununla bağlantılı bir diğer önemi ise, kamunun çıkarları doğrultusunda kamuoyu oluşturmaktır. Bu bağlamda alternatif medya, mevcut eşit olmayan, baskıcı sistemi eleştirerek, daha iyi bir dünya için mücadele eden sosyal hareketlerin savunucusu olarak hizmet görür. Özgürleştirici değişim yönünde farklı politikaları, istekleri ve düşünceleri dile getirir. Alternatif medya, anaakım medyadaki tecimsellik dahil tüm egemen kapitalist biçim ve içeriklerin karşısındadır.

Anaakım medyadan alternatif medyayı ayıran nedir?

Alternatif medyayı anaakımdan ayıran en önemli özelliği olarak sıklıkla “katılımcılık” vurgusu yapılır. Ancak her iki medya da işleyişine ilişkin bu tarz yönleriyle yani katılımcı olması ya da olmaması, dikey ya da yatay organizasyon içinde iş görmesi gibi özelliklerine indirgenerek anlaşılamaz. Çünkü örneğin, katılımcılık ya da yatay organizasyon, özgürlükçü değil gerici amaçlarla da kullanılabilir. Dolayısıyla iki karşıt medyayı birbirinden ayıran asıl ayrıma gidilmelidir ki bu ayrım en temelde sınıfsal çıkarlardır. Bu çıkarlar, iki karşıt medyanın gelişme ve iş görme eğilimlerini belirleyen en temel, en derin ve durağan özüdür. Bu açıdan bakarsak her iki medyayı ayıran özellikleri, örneğin tecimsel olması ya da olmaması, yatay ya da dikey hiyerarşi içinde iş görmesi, katılımcı olması ya da olmaması gibi nitelikleri bu özün dışavurumudur. Örneğin anaakım medya, pek çok kişi tarafından, en çok takipçi kitleye ulaşan medya olarak bilinmektedir. Oysa bu durum, pek çok anaakım medya kuruluşunun ekonomik açıdan güçlü sahiplik yapılanmasına bağlı gelişen son derece doğal bir sonuçtur. Bu sayede geniş gösterim, dağıtım imkânlarını bulundurur. Bu nedenle, işleyişe ilişkin özelliklerinden çok, medyanın içeriği, karşıt sınıfsal çıkarların dolaysız yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu perspektiften ise geniş bir kitleye ulaşmayan bir kurum ya da kuruluş da anaakım olabilir. Buradaki vurgu, işleyişe ilişkin özellikleri önemsizleştirmek değil, alternatif medyayı ayıran asgari kriteri belirlemektir.

Prof. Dr. Defne Özonur

Çalışmanızda her iki medyanın içeriğine ilişkin yöntemsel farklılıktan bahsediyorsunuz, genel olarak nasıl bir farklılık bu?

Anaakım medya içeriği çeşitli şekillerde ideolojikleştirir ki bu yöntemlerin önemli bir kısmı, bir düşünme ve bilgilenme yöntemi olarak metafizik ile ilişkilidir. Örneğin anaakım medyada toplumsal olgu ve olayları birbirinden ayrı, yalıtık, bağımsız, tek tek kendi içinde ve tekil olaylar olarak ya da “ya o ya bu” ikiliğine sıkıştırarak ele alma eğilimi yaygındır. Şeyleri süreçlerinden koparan, parçalara ayıran ve bu şeylerin de tek bir yanını ön plana çıkaran bu kavrayış ile pek çok sorun veya olay bireysel sorunlara indirgenmekte ya da birbirinden bağımsız şeylermiş gibi münferitleştirilmekte böylece sorunu var eden nedenler görünmez olmaktadır. Bu anti-tarihselci tavır, anaakım medyada en çok “şimdiki zamana” saplanıp kalma ile kendini gösterir. Bu tavrın kâr maksimizasyonu ile birleşmiş hali “son dakika haberciliği”dir. Şimdiki zamancılık, olup bitenden anında haber alma arzusu, manipülasyonun da gücünü artırmaktadır. Olayların çok yönlü ve tarihsel gerçekliğine dair bilgi vermekten çok fikir vermek amaçlanıyorsa oldukça işlevsel yöntemler olduğu söylenebilir. Şeylerin mevcut görünüşlerine odaklanan bu bakış açısından özsüz görünüşler sunulabilir, mevcut durum tüm acımasızlığıyla ve detaylarıyla bir karabasan gibi gösterilebilir ancak bu durumun nedenlerine ya da özüne ilişkin bir kavrayışı garanti edemez. Buna karşın korku, umutsuzluk ve çaresizlik hislerini güçlendirir. Alternatif medya ise direkt bakışla hemen algılanmayan olgular ve olaylar arasındaki bağlantıları kurarak takipçi kitlenin gerçeği kavrayışını derinleştirebilir. Bilgilenmek her zaman görünüşten öze gitmekle ilgilidir. Marx’ın da belirttiği gibi “şeylerin görünüşü ile özü eğer doğrudan doğruya çakışsaydı bilime gerek kalmazdı”. Benzer şekilde, toplumsal olgu ve olayları sadece “görmek” haber ve/veya bilgi almak anlamına gelseydi alternatif medyaya gerek kalmazdı.

Anaakım medyanın pazar payını artırma ya da kâr maksimizasyonu hedefleri kamunun haber alma hakkına nasıl bir etki yapar?

Kâr maksimizasyonu hedefi, içeriği belirler. İçerik de kamuoyunu belirler. Bu nedenle biz bu hedefle oluşturulmuş kamusal alana “imal edilmiş kamusal alan” diyoruz. Haberin metalaşması yani “satan” içeriğe dönüştürülmesi, sansasyonal haberciliğe, banalliğe, magazinelleşmeye kapı açar ki orada artık kamunun haber ve bilgi almasından bahsedemeyiz. Bu bir anlamda, yazı işlerinin reklam bölümüne tabi olması anlamına da geleceğinden haberin seçimini ve içeriğini de bu özel çıkarlar belirleyecektir. Tecimsel çıkarlar, kamu çıkarları ile çelişir.

Alternatif medya pratiklerinin neo-liberal ideolojiye yönelik bir meydan okuma yapısına sahip olduğundan bahsedebilir miyiz?

Elbette. Alternatif medya, anaakım medyanın en başta tecimsellik olmak üzere tüm kapitalist biçim ve içeriğinin karşısındadır. Buradaki içerik bir açıdan, kapitalist üretim, dağıtım ve bölüşüm sisteminin siyasal yapısı olarak neo-liberal ideolojidir. Bu durum, bazı teorisyenler tarafından da açıkça dile getirilmiştir. Örneğin, Andersson’a göre alternatif medya, “neo-liberalizme meydan okuyan eleştirel söylem potansiyeli” olarak anlaşılmalıdır.