Alternatif öğrenme ağı kurmak için yola çıkıldı

Haber Merkezi

Doğadan ilham alan, kolektif düşünceyi ve dayanışmayı önceleyerek yola çıkan ‘Kollekt-HİF’, var olan eğitim ve öğrenme biçimlerine eleştirel bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. “Başka bir üretim ve paylaşım alanı mümkün” diyenlerin bir araya geldiği oluşum; her etkinlikte hem entelektüel hem duygusal bağların kurulabileceği bir ortam yaratmayı planlıyor. Kollekt-HİF’ten yapılan açıklamada ‘‘Günümüzde eğitim, üretim ve düşünme biçimleri giderek daha merkezi, hiyerarşik ve rekabetçi bir yapıya bürünüyor. Kollekt-HİF, bu ihtiyaçtan doğan, kolektif üretim ve yatay öğrenmeyi odağına alan yeni bir oluşum’’ denildi.

Oluşuma ilişkin özetle şu bilgiler verildi: ‘‘Kollekt-HİF, her etkinlikte hem entelektüel hem duygusal bağların kurulabileceği bir ortam yaratmayı hedefliyor. Bu amaçlarla toplumsal yaşamın çeşitli yönlerine temas eden temalar etrafında kamplar düzenlemeyi, atölye çalışmaları ve seminer etkinlikleri yapmayı planlıyor. Ekip, bu etkinliklerle yalnızca bilgi sunmayı değil aynı zamanda eleştirel düşünmeye ve etkileşimli öğrenmeye zemin hazırlamayı da önemsiyor.’’

Kollekt-HİF’in ilk etkinliği 31 Temmuz’da akademisyen Funda Şenol’un gerçekleştirdiği “Şehri Dinlemek” başlıklı webinarı (çevrimiçi seminer) oldu. Bugün saat 21.00’de ise akademisyen İlbey Özdemirci’nin katılımıyla ‘‘Türkiye’de Güçlü Devlet Mitinin Eleştirisi’’ webinar’ı düzenlenecek. 21 Ağustos’ta diyetisyen Büşra Uzun’un katılımıyla ‘‘Kilo vermek zorunda mıyız?’’ webinarı yapılacak. 1-5 Eylül tarihleri arasında ise Kollekt-HİF’in ilk yüz yüze etkinliği Antalya Olympos’ta ‘‘Kökler: Başlangıcın Ötesinde’’ başlıkla yaz kampı ile yapılacak. Kayıtlar kollekt-hif.com adresinden yapılabiliyor.