Alternatif rock sahnesinin parlayan yıldızı Wednesday İstanbul'da konser verecek

Kuzey Carolina çıkışlı grup, indie rock, country ve gürültü estetiğini kendine özgü bir dengede buluşturarak son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Karly Hartzman önderliğindeki Wednesday, güçlü hikâye anlatımı ve sahnedeki yoğun enerjisiyle öne çıkıyor

Yeni albüm Bleeds, eski üye ve grubun önemli isimlerinden MJ Lenderman’ın da katkılarıyla, gündelik hayatın sıradan detaylarını çarpıcı, yer yer karanlık ama her zaman samimi bir dille ele alıyor. Bir önceki albümleri Rat Saw God ile büyük beğeni toplayan grup, yeni şarkılarında da indie rock’un sınırlarını zorlamaya devam ediyor.



Wednesday, son yıllarda uluslararası festival sahnelerindeki performanslarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Grup; Primavera Sound gibi önemli festivallerde sahne alarak global indie sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Alternatif rock sahnesinin parlayan yıldızı Wednesday, ülkemizdeki ilk konseri için 17 Ağustos’ta Blind sahnesinde yer alacak.

