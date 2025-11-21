Altı köyü kapsayan RES projesine dava

Arıcılığın önemli noktalarından olan Dersim’in Pülümür ilçesindeki Dağyolu, Közlüce, Hacılı, Göcenek, Süleymanuşağı ve Hasangazi köyleri sınırlarında yapılmak istenen Paşa Depolamalı Rüzgâr Enerji Santrali için verilen ‘‘ÇED olumlu’’ kararı yargıya taşındı. Tunceli Barosu avukatları, dava dilekçesinde, projenin yöreye ciddi ekolojik, sosyal, ekonomik yönden zarar vereceği, arıcılık ve hayvancılığın ağır zarar göreceğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de ÇED sürecine ilişkin hazırlanan ve bakanlığa sunulan yazıda, projenin kuş göç yolları üzerinde bulunan bir bölgede yer aldığı ve arıcılığın zarar göreceğini vurguladı.

ACİLEN DURDURULMALI

Mina Marble Mermer Maden Ticaret A.Ş tarafından yapılmak istenen RES projesine karşı dava açıldı. Dava dilekçesinde türbinlerin kurulmak istendiği 6 köyün bulunduğu alanın, Sansa Vadisi’ni de içine alan ve Munzur ile Fırat havzalarını birbirine bağlayan kritik bir ekolojik koridor olduğu vurgulandı. Bölgenin ayı, kurt, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi gibi Bern Sözleşmesi kapsamında korunan türlerin yaşam alanı olduğu belirtilen dilekçede İdare Mahkemesi’nden acilen yürütmenin durdurulması istendi. Munzur Havzası’nda yapılan çalışmalarda 2 bn 250’den fazla bitki türü tespit edildiği, bunların önemli kısmının endemik olduğu anımsatılarak, ÇED raporunun bilimsel olarak yetersiz olduğu kaydedildi. lora ve fauna çalışmasının yüzeysel bırakıldığı, yaban hayatının ve kuş göç yollarının detaylı analiz edilmediği, halkın katılımı toplantısında köylülerin arıcılık ve hayvancılık üzerindeki etkilerle ilgili uyarılarının rapora yansıtılmadığı vurgulandı.

***

KUŞLAR ZARAR GÖRÜR DENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün proje hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bilimsel ve teknik uyarıları içeren bir görüş yazısı sunduğu ortaya çıktı. Projeye doğrudan bir onay veya red vermeyen yazıda çok sayıda ciddi eksik olduğu ve tamamlanması gerektiği, projenin kuşlar ve vahşi yaşam için yüksek risk olduğu gibi ifadelere yer verildiği görüldü.