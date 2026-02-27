ALTIN ABD'Yİ BEKLİYOR! 27 Şubat 2026 Cuma gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın fiyatları 27 Şubat 2026 Cuma günü yön arayışını sürdürüyor. ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve güçlenen dolar endeksi altın fiyatlarını baskılarken, İran-ABD gerginliği ile Pakistan ve Afganistan arasında çıkan savaş gibi jeopolitik gelişmeler güvenli liman talebini destekliyor. Piyasalar bugün saat 16:30’da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine odaklanmış durumda.

27 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Ürün Alış Satış Değişim ALTIN (TL/GR) 7.339,98 7.340,84 %0,12 22 Ayar Bilezik 6.741,96 6.806,34 %0,13

Gram altın ne kadar bugün sorusunun yanıtı 7.339,98 TL alış ve 7.340,84 TL satış seviyesi olarak öne çıkıyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 6.741,96 TL alış, 6.806,34 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

ONS ALTIN VE KÜRESEL FİYATLAR

Ürün Alış Satış Değişim Altın (ONS) 5.196,31 5.196,80 %0,01 Altın ($/kg) 166.137,00 166.157,00 -0,05% Altın (Euro/kg) 196.387,00 196.410,00 -0,05%

Ons altın kaç dolar sorusu yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, fiyatlarda sınırlı bir hareket dikkat çekiyor. Küresel piyasalar ABD ÜFE verisi öncesi temkinli seyrediyor.

18 AYAR VE 14 AYAR ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış Değişim 18 Ayar Altın TL/Gr 5.358,18 5.358,81 %0,12 14 Ayar Altın TL/Gr 4.060,66 5.347,70 %0,06

18 ayar altın fiyatı 5.358,18 TL alış seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın fiyatı 4.060,66 TL alış fiyatıyla işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DALGALANIYOR?

ABD tahvil faizlerindeki düşüş altın için destekleyici bir unsur olurken, güçlenen dolar endeksi fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Buna karşılık İran-ABD gerginliği ve Pakistan ile Afganistan arasında çıkan savaş gibi jeopolitik riskler güvenli liman talebini artırarak altına destek sağlıyor.

Bugün saat 16:30’da açıklanacak ABD ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) verisi, altın fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olabilir. ÜFE aylık beklenti %0,3 seviyesindeyken, önceki veri %0,5 olarak kaydedilmişti.

Gram altın ne kadar 27 Şubat 2026?

Gram altın 7.339,98 TL alış ve 7.340,84 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?

22 ayar bilezik 6.741,96 TL alış ve 6.806,34 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın 5.196,31 – 5.196,80 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD ÜFE verisi altını nasıl etkiler?

ABD ÜFE verisi, dolar endeksi ve faiz beklentileri üzerinden altın fiyatlarının yönünü etkileyebilir.

27 Şubat 2026 Cuma günü altın fiyatları, ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatları ABD ÜFE verisi öncesi temkinli hareket ederken, açıklanacak veri altının kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor.