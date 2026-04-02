ALTIN ADETA ÇAKILDI! 2 Nisan 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

2 Nisan 2026 Perşembe günü altın piyasasında dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. Günün ilk saatlerinde ekrana yansıyan veriler, hem gram altın hem de ons altın tarafında sert düşüşlerin öne çıktığını gösterdi. Özellikle küresel gündemde artan jeopolitik açıklamalar, piyasalardaki yön arayışını derinleştirirken yatırımcılar da “CANLI altın fiyatları”, “Altın fiyatları gram” ve “Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı” sorgularına yeniden hız verdi.

Beyaz Saray’da yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki askeri hedeflerin büyük ölçüde tamamlandığını ve sürecin yakında bitirileceğini söyledi. Trump’ın, önümüzdeki 2-3 hafta içinde İran’a çok sert bir darbe indireceklerini ifade etmesi sonrası bölgede gerilimin yeniden tırmanabileceğine yönelik endişeler arttı. Bu gelişmelerle birlikte enerji fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişler öne çıkarken, bu durum ons altını baskıladı.

Piyasalarda yaşanan bu sert hareketlilik sonrası yatırımcıların odağında bir yandan güncel fiyatlar, diğer yandan da “Altın fiyatları hesaplama”, “Altın Fiyatları Euro”, “Altın Fiyatları 24 Ayar”, “Bilezik kaç lira”, “bilezik fiyatları” ve “bilezik gram fiyatı” gibi yoğun aranan başlıklar yer aldı. İşte 2 Nisan 2026 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları ve detaylı tablo.

2 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Fiyat Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.565,58 -3,49% 09:30 22 Ayar Bilezik 6.099,17 -2,43% 09:30 Altın (ONS) 4.585,89 -3,61% 09:44 Altın ($/kg) 146.805,00 -3,55% 09:30 Altın (Euro/kg) 170.229,00 -3,55% 09:30 18 Ayar Altın TL/Gr 4.792,87 -3,49% 09:30 14 Ayar Altın TL/Gr 3.650,54 -2,19% 09:30

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Bugün piyasada öne çıkan en önemli başlıklardan biri, küresel gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi oldu. Trump’ın İran’a ilişkin sert açıklamaları sonrasında bölgede gerilimin daha da yükselebileceği beklentisi oluştu. Bu süreçte enerji fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişler dikkat çekerken, analistlerin değerlendirmelerine göre bu tablo ons altını baskıladı.

Ons altındaki bu geri çekilme, yurt içinde gram altın fiyatları üzerinde de doğrudan etkili oldu. Böylece “Altın fiyatları gram” araması yapan yatırımcılar, sabah saatlerinde sert kayıplarla karşılaştı. Aynı şekilde “CANLI altın fiyatları” ve “Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı” başlıkları da günün en dikkat çeken sorguları arasında yer aldı.

ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA: GRAM ALTIN KAÇ TL?

Yatırımcıların en çok baktığı konulardan biri de belirli miktarlardaki altının toplam değerinin ne kadar olduğudur. Özellikle “Altın fiyatları hesaplama” araması yapanlar için gram altın üzerinden hazırlanan tablo, güncel durumu hızlıca görmek açısından önem taşır.

Gram Altın 1 Gram, 10 Gram, 50 Gram ve 100 Gram Fiyatı

Miktar Gram Altın Toplam Fiyatı (TL) 1 Gram Altın 6.565,58 TL 10 Gram Altın 65.655,80 TL 50 Gram Altın 328.279,00 TL 100 Gram Altın 656.558,00 TL

BİLEZİK KAÇ LİRA? 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Bugün en çok takip edilen kalemlerden biri de 22 ayar bilezik fiyatları oldu. Özellikle düğün sezonu, takı alışverişi veya birikim amaçlı alım yapmak isteyenler “Bilezik kaç lira”, “bilezik fiyatları” ve “bilezik gram fiyatı” sorularına yanıt arıyor. 2 Nisan 2026 Perşembe verilerine göre 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.099,17 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu rakam üzerinden hazırlanan hesaplama tablosu, farklı gramajlarda bilezik almayı planlayanlar için pratik bir karşılaştırma sunuyor.

22 Ayar Bilezik Gram, 10 Gram, 15 Gram, 20 Gram, 30 Gram, 50 Gram Fiyatı

Miktar 22 Ayar Bilezik Toplam Fiyatı (TL) 1 Gram Bilezik 6.099,17 TL 10 Gram Bilezik 60.991,70 TL 15 Gram Bilezik 91.487,55 TL 20 Gram Bilezik 121.983,40 TL 30 Gram Bilezik 182.975,10 TL 50 Gram Bilezik 304.958,50 TL

ONS ALTIN, DOLAR BAZLI VE EURO BAZLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Sadece gram altın değil, uluslararası piyasalarda işlem gören diğer altın türleri de bugün dikkat çekici kayıplar verdi. Altın (ONS) fiyatı 4.585,89 seviyesine gerilerken yüzde -3,61’lik düşüş yaşandı. Altın ($/kg) 146.805,00 seviyesinde, Altın (Euro/kg) ise 170.229,00 düzeyinde kaydedildi.

Bu veriler, “Altın Fiyatları Euro” aramasını yapan yatırımcılar açısından da önemli bir referans sunuyor. Özellikle uluslararası piyasa verilerini takip edenler için ons, dolar ve euro bazlı fiyatlar piyasa yönünü anlamada kritik rol oynuyor.

18 AYAR VE 14 AYAR ALTINDA GÜNCEL RAKAMLAR

Takı ve kuyumculuk tarafında işlem gören diğer altın türlerinde de düşüş dikkat çekti. 18 Ayar Altın TL/Gr fiyatı 4.792,87 seviyesinde bulunurken yüzde -3,49’luk gerileme görüldü. 14 Ayar Altın TL/Gr ise 3.650,54 seviyesine indi ve yüzde -2,19 düşüş kaydetti.

Bu nedenle sadece “Altın fiyatları gram” değil, aynı zamanda “Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı” ve “Altın Fiyatları 24 Ayar” gibi aramalar da gün içinde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Farklı ayarlardaki fiyat hareketleri, hem yatırım hem de takı alışverişi açısından ayrı ayrı önem taşıyor.

PİYASALARIN TAKİBİNDE BUGÜN HANGİ VERİLER ÖNE ÇIKIYOR?

Analistlerin değerlendirmelerine göre bugün yurt içinde mart ayına ilişkin ihracat verileri ile haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek. Yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesi ve işsizlik maaşı başvuruları piyasaların gündeminde yer alacak.

Bu nedenle altın tarafındaki hareketliliğin gün boyunca yatırımcıların odağında kalması bekleniyor. Özellikle sabah saatlerindeki sert düşüş sonrası yatırımcılar, hem gram altın hem de bilezik fiyatları tarafında yeni yönü dikkatle izliyor.

Gram altın bugün ne kadar?

2 Nisan 2026 Perşembe verilerine göre gram altın 6.565,58 TL seviyesinde bulunuyor.

22 ayar bilezik kaç lira?

22 ayar bilezik gram fiyatı bugün 6.099,17 TL olarak kaydedildi.

10 gram altın kaç TL ediyor?

Güncel hesaplamaya göre 10 gram altın 65.655,80 TL ediyor.

50 gram altın kaç TL?

50 gram altının toplam değeri 328.279,00 TL seviyesinde bulunuyor.

100 gram altın kaç TL?

100 gram altın fiyatı 656.558,00 TL olarak hesaplanıyor.

15 gram bilezik kaç lira?

15 gram 22 ayar bileziğin toplam fiyatı 91.487,55 TL oluyor.

Altın fiyatları neden düştü?

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler sonrası enerji fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişler öne çıktı. Analistlerin değerlendirmelerine göre bu tablo ons altını baskıladı ve altın fiyatlarında geri çekilme görüldü.