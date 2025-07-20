Altın alamayan imitasyona yöneldi

EKONOMİ SERVİSİ

Krizden kaynaklı altın fiyatlarındaki artış insanları, imitasyona yöneltti. Kuyumcular, son 4 yılda altına yüzde yüz zam yapıldığını belirtirken imitasyoncular ise son iki yılda rağbetin arttığını söyledi.

Düğün sezonu sürerken Vanlı yurttaşlar, ekonomik krizden kaynaklı altın alamayınca imitasyon takıya yöneldi. İmitasyon satışı yapan esnaflar, raflarını çeşitli takılar ile doldururken, kuyumcular da vitrine daha az ürün bırakıp satış yapamamaktan yakındı.

MA’ya konuşan kuyumcu Veysi Kahvecioğlu, yazın gelmesi ile düğün sezonu açıldığını, altın fiyatlarının ise düğün yapacak aileleri kötü etkilediğini söyledi. Kahvecioğlu, fiyatların artmasının nedenin ekonominin kötü gidişatı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ekonomik kriz altında da alım gücünü düşürdü. Eskiden altın kemer dahil bütün takıları satabiliyorduk. Artık altın takıyı sadece maddi durumu iyi olanlar alabiliyor. Durumu iyi olmayanlar ise ya altın kiralıyor, ya da imitasyona yöneliyor.” İmitasyon takılarının bir sektör haline geldiğine işaret eden kuyumcu Yunus Boytok ise “Maddi gücü olan altın alıyor. Misal bizden altın alanlar zinciri imitasyon alıyor. Altın fiyatları son 4 yıl yüzde yüz zam arttı. Dört yıl önce altının gramı 400 TL iken şu an da 4 bin 300 TL. On katı bir artış söz konusu” diye belirtti.

Ekonomik krizden dolayı insanların imitasyon takı tercih ettiklerine işaret eden imitasyoncu Abdürrahim Kurt ise “Takılarımıza ilginin artmasının nedeni insanların artık gerçek altın alamamasından. Takılarımız süs gibi, herhangi bir değeri yok. Bunlara sahte altın diyoruz. Genellikle maddi durumu olmayan aileler alıyorlar” ifadelerini kullandı. 15 yıldır imitasyon takı ticareti yapan Azat Kaya da imitasyona rağbetin son iki yılda arttığına işaret etti.