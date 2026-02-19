Altın alarm veriyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 25 liradan işlem görüyor.

Gram altın, günü önceki günkü kapanışın yüzde 2,3 altında 6 bin 858 liradan tamamladı. Dün günü yükselişle tamamlayan gram altın bugün de önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 7 bin 25 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 12 bin lira civarında, Cumhuriyet altını ise 47 bin 442 liradan satılıyor. Altının onsu ise 4 bin 997 dolardan işlem görüyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Dünya genelinde para politikası ile ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler, jeopolitik riskler ve teknoloji yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorgulamalar güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 3 faiz indirimine gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması ve ABD-İran temaslarında ilerleme kaydedilmesine karşın devam eden jeopolitik riskler de altın talebini destekliyor.

BEKLENTİLER NE?

Diğer yandan dünyanın en önemli bankalarından JPMorgan’ın stratejistleri Kriti Gupta ve Justin Biemann, yayımladıkları değerlendirmede altının yükselişini durduracak argümanların "makul görünse de hatalı" olduğunu savundu. Bankaya göre altın, sadece bir yatırım aracı değil, artık küresel rezervlerin ana omurgası haline geliyor.

JPMorgan Global Research, 2026 yılına dair net rakamlar verdi. Banka, yatırımcı talebinin ve merkez bankası alımlarının güçlü kalacağını öngörüyor. 2026 yılı boyunca merkez bankalarının her çeyrekte ortalama 585 ton altın alması bekleniyor. Bu, piyasadaki arz-talep dengesini altın lehine bozacak en kritik veri olarak görülüyor.