Altın bir kez daha rekor kırdı
Haftaya yükselişle başlayan altın bugüne de rekorla başladı. Gram altın 5 bin 300 TL'yi geçerken çeyrek altın 9 bin TL'ye dayandı.
Saat (09.25) itibariyle gram altın 5 bin 312 TL'den satılıyor. Dün 5 bin 262 TL'den satılan gram altın, 50 TL değer kazandı.
Yarım altın 18 bin TL'ye, çeyrek altın ise 9 bin TL'ye dayandı. Cumhuriyet altını da 36 bin TL seviyesinde işlem görüyor.
Ons altın ise 4 bin dolara dayandı.
Sabah saatlerinde altın fiyatları şu şekilde:
- Gram altın: 5 bin 312 TL
- Çeyrek altın: 8 bin 992 TL
- Yarım altın: 17 bin 993 TL
- Cumhuriyet altını: 35 bin 851 TL