Ekonomi
  • 07.10.2025 09:22
  • Giriş: 07.10.2025 09:22
  • Güncelleme: 07.10.2025 09:29
Kaynak: Haber Merkezi
Altın bir kez daha rekor kırdı

Haftaya yükselişle başlayan altın, bir kez daha rekor kırdı.

Saat (09.25) itibariyle gram altın 5 bin 312 TL'den satılıyor. Dün 5 bin 262 TL'den satılan gram altın, 50 TL değer kazandı.

Yarım altın 18 bin TL'ye, çeyrek altın ise 9 bin TL'ye dayandı. Cumhuriyet altını da 36 bin TL seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın ise 4 bin dolara dayandı.

Sabah saatlerinde altın fiyatları şu şekilde:

  • Gram altın: 5 bin 312 TL

  • Çeyrek altın: 8 bin 992 TL 

  • Yarım altın: 17 bin 993 TL

  • Cumhuriyet altını: 35 bin 851 TL
