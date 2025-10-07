Altın bir kez daha rekor kırdı

Haftaya yükselişle başlayan altın, bir kez daha rekor kırdı.

Saat (09.25) itibariyle gram altın 5 bin 312 TL'den satılıyor. Dün 5 bin 262 TL'den satılan gram altın, 50 TL değer kazandı.

Yarım altın 18 bin TL'ye, çeyrek altın ise 9 bin TL'ye dayandı. Cumhuriyet altını da 36 bin TL seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın ise 4 bin dolara dayandı.

Sabah saatlerinde altın fiyatları şu şekilde: