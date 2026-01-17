Altın Bugün Kaç Lira? 24, 22, 18 ve 14 Ayar Gram Altın ve Bilezik Fiyatları Güncel
Altın bugün kaç lira, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 24 ayar gram altın, 22 ayar bilezik, 18 ve 14 ayar altın fiyatları güncel olarak kaç TL’den işlem görüyor? 1 gramdan 1 kiloya kadar altın ve bilezik fiyatları bugün ne kadar, yatırım için hangisi daha avantajlı? 17 Ocak 2026 Cumartesi güncel altın fiyatları ve altın hesaplamaları haberimizde
Altın fiyatları yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve düğün hazırlığı yapanlar tarafından anbean takip ediliyor. “Altın bugün kaç lira?”, “Gram altın kaç TL?” ve “22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?” soruları arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Bu haberde 24 ayar gram altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatlarını 1 gramdan 1 kiloya kadar detaylı tablolarla bulabilirsiniz.
24 AYAR GRAM ALTIN FİYATLARI (TL)
17 Ocak 2026 Cumartesi gününe ait güncel verilere göre, 24 ayar gram altın, saflık oranı en yüksek altın türü olması nedeniyle hem yatırım hem de birikim amaçlı tercih ediliyor. Gram altın fiyatlarının farklı ağırlıklara göre güncel karşılıkları şöyle:
|Ağırlık
|Fiyat (TL)
|1 Gram
|6.374,59
|2 Gram
|12.749,18
|3 Gram
|19.123,77
|4 Gram
|25.498,36
|5 Gram
|31.872,95
|6 Gram
|38.247,54
|7 Gram
|44.622,13
|8 Gram
|50.996,72
|9 Gram
|57.371,31
|10 Gram
|63.745,90
|20 Gram
|127.491,80
|50 Gram
|318.729,50
|100 Gram
|637.459,00
|500 Gram
|3.187.295,00
|1 Kilo
|6.374.590,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI (TL)
22 ayar bilezikler, özellikle düğünlerde ve uzun vadeli tasarruflarda en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alır. 22 ayar bilezik fiyatlarının farklı gramajlara göre hesaplanmış güncel değerleri şöyle:
|Ağırlık
|Fiyat (TL)
|1 Gram
|5.920,13
|5 Gram
|29.600,65
|10 Gram
|59.201,30
|20 Gram
|118.402,60
|50 Gram
|296.006,50
|100 Gram
|592.013,00
|250 Gram
|1.480.032,50
|500 Gram
|2.960.065,00
|1 Kilo
|5.920.130,00
18 AYAR GRAM ALTIN FİYATLARI (TL)
18 ayar altın, hem takı hem de hediyelik altın tercihlerinde öne çıkar. Daha uygun fiyatlı olması nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahiptir.
|Ağırlık
|Fiyat (TL)
|1 Gram
|4.653,45
|5 Gram
|23.267,25
|10 Gram
|46.534,50
|20 Gram
|93.069,00
|50 Gram
|232.672,50
|100 Gram
|465.345,00
14 AYAR GRAM ALTIN FİYATLARI (TL)
14 ayar altın, günlük kullanım takılarında sıkça tercih edilir. Fiyat avantajı sayesinde özellikle aksesuar amaçlı kullanımı yaygındır.
|Ağırlık
|Fiyat (TL)
|1 Gram
|3.578,56
|5 Gram
|17.892,80
|10 Gram
|35.785,60
|20 Gram
|71.571,20
|50 Gram
|178.928,00
|100 Gram
|357.856,00
Altın bugün kaç lira?
Altının gram fiyatı, ayarına göre değişiklik göstermektedir. 24 ayar gram altın 6.374,59 TL seviyesindedir.
22 ayar bilezik mi gram altın mı daha avantajlı?
Yatırım amacıyla gram altın tercih edilirken, düğün ve takı amaçlı alımlarda 22 ayar bilezik öne çıkmaktadır.
1 kilo altın kaç TL?
24 ayar 1 kilo altının güncel fiyatı 6.374.590 TL olarak hesaplanmaktadır.
Altın fiyatları; ayar, gramaj ve piyasa koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu içerikte 24 ayar gram altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatlarını güncel ve detaylı tablolarla inceleyerek yatırım veya alışveriş kararlarınızı daha bilinçli şekilde verebilirsiniz.