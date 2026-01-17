Altın Bugün Kaç Lira? 24, 22, 18 ve 14 Ayar Gram Altın ve Bilezik Fiyatları Güncel

Altın fiyatları yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve düğün hazırlığı yapanlar tarafından anbean takip ediliyor. “Altın bugün kaç lira?”, “Gram altın kaç TL?” ve “22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?” soruları arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Bu haberde 24 ayar gram altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatlarını 1 gramdan 1 kiloya kadar detaylı tablolarla bulabilirsiniz.

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATLARI (TL)

17 Ocak 2026 Cumartesi gününe ait güncel verilere göre, 24 ayar gram altın, saflık oranı en yüksek altın türü olması nedeniyle hem yatırım hem de birikim amaçlı tercih ediliyor. Gram altın fiyatlarının farklı ağırlıklara göre güncel karşılıkları şöyle:

Ağırlık Fiyat (TL) 1 Gram 6.374,59 2 Gram 12.749,18 3 Gram 19.123,77 4 Gram 25.498,36 5 Gram 31.872,95 6 Gram 38.247,54 7 Gram 44.622,13 8 Gram 50.996,72 9 Gram 57.371,31 10 Gram 63.745,90 20 Gram 127.491,80 50 Gram 318.729,50 100 Gram 637.459,00 500 Gram 3.187.295,00 1 Kilo 6.374.590,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI (TL)

22 ayar bilezikler, özellikle düğünlerde ve uzun vadeli tasarruflarda en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alır. 22 ayar bilezik fiyatlarının farklı gramajlara göre hesaplanmış güncel değerleri şöyle:

Ağırlık Fiyat (TL) 1 Gram 5.920,13 5 Gram 29.600,65 10 Gram 59.201,30 20 Gram 118.402,60 50 Gram 296.006,50 100 Gram 592.013,00 250 Gram 1.480.032,50 500 Gram 2.960.065,00 1 Kilo 5.920.130,00

18 AYAR GRAM ALTIN FİYATLARI (TL)

18 ayar altın, hem takı hem de hediyelik altın tercihlerinde öne çıkar. Daha uygun fiyatlı olması nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Ağırlık Fiyat (TL) 1 Gram 4.653,45 5 Gram 23.267,25 10 Gram 46.534,50 20 Gram 93.069,00 50 Gram 232.672,50 100 Gram 465.345,00

14 AYAR GRAM ALTIN FİYATLARI (TL)

14 ayar altın, günlük kullanım takılarında sıkça tercih edilir. Fiyat avantajı sayesinde özellikle aksesuar amaçlı kullanımı yaygındır.

Ağırlık Fiyat (TL) 1 Gram 3.578,56 5 Gram 17.892,80 10 Gram 35.785,60 20 Gram 71.571,20 50 Gram 178.928,00 100 Gram 357.856,00

Altın bugün kaç lira?

Altının gram fiyatı, ayarına göre değişiklik göstermektedir. 24 ayar gram altın 6.374,59 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik mi gram altın mı daha avantajlı?

Yatırım amacıyla gram altın tercih edilirken, düğün ve takı amaçlı alımlarda 22 ayar bilezik öne çıkmaktadır.

1 kilo altın kaç TL?

24 ayar 1 kilo altının güncel fiyatı 6.374.590 TL olarak hesaplanmaktadır.

Altın fiyatları; ayar, gramaj ve piyasa koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu içerikte 24 ayar gram altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatlarını güncel ve detaylı tablolarla inceleyerek yatırım veya alışveriş kararlarınızı daha bilinçli şekilde verebilirsiniz.