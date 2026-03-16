ALTIN ÇOK KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ! 16 Mart 2026 Pazartesi Gram Altın ve Bilezik Fiyatları

Küresel piyasalar yeni haftaya oldukça hareketli başladı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş ve jeopolitik risklerdeki artış yatırımcıların odağını yeniden güvenli limanlara çevirirken, altın fiyatlarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Özellikle ons altının 5.000 dolar seviyesine yaklaşması piyasalarda kritik bir eşik olarak görülüyor.

ABD’de enerji fiyatlarının yükselmesi kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken, bu gelişme altın üzerinde satış baskısı yarattı. Spot altın ons başına yüzde 0,08 düşüşle 5.015 dolar seviyesine gerilerken, vadeli kontratlar da değer kaybı yaşadı. Türkiye’de ise yatırımcılar gram altın fiyatı, bilezik fiyatları ve ons altın hareketlerini yakından takip ediyor.

16 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Fiyat Değişim Saat Gram Altın (TL/Gr) 7.127,39 -0,12% 08:58 22 Ayar Bilezik 6.619,54 +0,11% 08:57 Ons Altın 5.022,07 $ +0,06% 09:12 Altın ($/kg) 160.506,00 -0,04% 08:58 Altın (Euro/kg) 183.871,00 -0,04% 08:58 18 Ayar Altın 5.202,99 TL -0,12% 08:58 14 Ayar Altın 5.206,45 TL -0,59% 08:58

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? KÜRESEL PİYASALARIN ETKİSİ

Altın fiyatlarındaki son hareketin arkasında küresel gelişmeler bulunuyor. ABD’de enerji maliyetlerinin yükselmesi, piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına neden oldu. Bu durum yatırımcıların kısa vadede altına olan talebini azaltarak satış baskısını artırdı.

Spot altın ons başına yüzde 0,08 düşüşle 5.015 dolar seviyesine gerilerken, Nisan vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1 kayıpla 5.011 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu hareket, özellikle küresel yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

ONS ALTINDA 5.000 DOLAR SEVİYESİ NEDEN KRİTİK?

Piyasalarda 5.000 dolar seviyesi psikolojik eşik olarak kabul ediliyor. Ons altının bu seviyenin üzerinde kalması yatırımcı güveni açısından önemli görülürken, aşağı yönlü kırılmalar piyasalarda daha sert satış dalgalarına yol açabiliyor.

Bu nedenle yatırımcılar ons altının 5.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağını yakından takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve enerji fiyatları bu seviyenin korunmasında belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

GRAM ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM

Türkiye’de altın yatırımcıları özellikle gram altın fiyatı ve 22 ayar bilezik fiyatlarını yakından izliyor. Güncel verilere göre gram altın sabah saatlerinde 7.127 TL seviyesinde işlem görüyor.

Bilezik fiyatlarında sınırlı bir yükseliş görülürken, gram altın tarafında hafif bir geri çekilme dikkat çekiyor.

Gram altın bugün ne kadar?

16 Mart 2026 itibarıyla gram altın yaklaşık 7.127 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın yaklaşık 5.022 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altında 5.000 dolar seviyesi neden önemli?

Bu seviye yatırımcılar için psikolojik eşik olarak görülüyor. Ons altının bu seviyenin altına inmesi satış baskısını artırabilir.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı yaklaşık 6.619 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın piyasasında yeni hafta kritik gelişmelerle başladı. Küresel enerji maliyetlerindeki yükseliş ve faiz beklentilerindeki değişim altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, ons altının 5.000 dolar seviyesine yakın seyretmesi yatırımcıların dikkatini bu noktaya çevirdi.

Gram altın ve bilezik fiyatları ise küresel hareketlere paralel şekilde sınırlı dalgalanmalar gösteriyor. Piyasaların yönü önümüzdeki süreçte küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcı beklentilerine bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.