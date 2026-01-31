ALTIN ÇOK SERT DÜŞTÜ! ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 31 Ocak 2026 Cuma gram altın ve bilezik fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında bugün sert bir kırılma yaşandı. Küresel gelişmelerin etkisiyle gram altın ve bilezik fiyatları gün içinde ciddi değer kaybı yaşarken yatırımcıların gözü yeniden “gram altın ne kadar bugün” sorusuna çevrildi. 31 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla altın fiyatlarında düşüş oranları yüzde 7 ila yüzde 9 bandına ulaştı.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altındaki sert düşüşün arkasında küresel piyasalarda artan faiz beklentileri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı koltuğu için “enflasyon şahini” olarak bilinen Kevin Warsh ismini aday göstereceği iddiaları, doların güçlenmesine neden oldu. Kevin Warsh’ın Fed başkanlığı beklentisi, faiz getirisi olmayan kıymetli metallerden hızlı bir çıkışı tetiklerken altın fiyatları üzerinde güçlü bir baskı oluşturdu.

31 OCAK 2026 CUMA GÜNCEL GRAM ALTIN VE AYAR FİYATLARI

Tür Alış (TL) Satış (TL) Değişim Gram Altın (24 Ayar) 6.828,90 6.833,27 -%9,28 14 Ayar Altın 4.078,04 4.326,58 -%7,70 18 Ayar Altın 5.222,75 5.546,90 -%7,70 22 Ayar Bilezik 6.180,35 6.628,48 -%9,28 Ons Altın 212.402,72 212.538,53 -%9,28 Ata Altın 47.290,91 49.626,29 -%7,70 İkibuçuk Altın 114.471,20 120.552,68 -%7,70

GRAM ALTIN NE KADAR BUGÜN? 1 GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

31 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın ne kadar bugün sorusunun yanıtı netleşti. Gram altın satış fiyatı 6.833,27 TL seviyesinde bulunuyor. “1 gram altın ne kadar” sorusuna da aynı rakam yanıt olurken, gün içindeki sert düşüş dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA? 1,5,10,20,50,100 GRAM VE KİLO TABLOSU

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram 6.833,27 1,5 Gram 10.249,91 10 Gram 68.332,70 20 Gram 136.665,40 50 Gram 341.663,50 100 Gram 683.327,00 250 Gram 1.708.317,50 500 Gram 3.416.635,00 1 Kilo (1000 g) 6.833.270,00

BİLEZİK KAÇ LİRA? BİLEZİK GRAM FİYATI VE HESAPLAMA

Bugün en çok aranan başlıklardan biri de “bilezik kaç lira” sorusu oldu. 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.628,48 TL seviyesinde bulunuyor. Bilezik altın gram fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalar aşağıdaki tabloda yer alıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI (GRAM GRAM)

Bilezik Ağırlığı Fiyat (TL) 5 Gram 33.142,40 10 Gram 66.284,80 20 Gram 132.569,60 30 Gram 198.854,40 50 Gram 331.424,00 100 Gram 662.848,00 250 Gram 1.657.120,00 500 Gram 3.314.240,00 1 Kilo 6.628.480,00

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

Gram altın ne kadar bugün?

31 Ocak 2026 Cuma günü gram altın satış fiyatı 6.833,27 TL.

Gram Altın ne kadar 22 ayar?

22 ayar altın (bilezik) gram fiyatı bugün 6.628,48 TL.

Gram Altın ne kadar, 24 ayar?

24 ayar gram altın satış fiyatı 6.833,27 TL.

Yarım Gram Altın fiyatı ne kadar?

Yarım gram altın fiyatı, bugünkü gram altın satış fiyatına göre yaklaşık 3.416,64 TL.

Bilezik gramı kaç lira?

Bugün 22 ayar bilezik gramı 6.628,48 TL seviyesinde.

31 Ocak 2026 Cuma günü altın piyasasında sert düşüşler öne çıktı. Gram altın, bilezik ve ons tarafında yüzde 9’a yaklaşan kayıplar, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini gösteriyor. Uzmanların da vurguladığı gibi, faiz beklentilerinin güçlendiği bu dönemde altın fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceği unutulmamalı.