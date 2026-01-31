Giriş / Abone Ol
ALTIN ÇOK SERT DÜŞTÜ! ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 31 Ocak 2026 Cuma gram altın ve bilezik fiyatları (GÜNCEL)

Gram altın neden bugün sert düştü ve bu geri çekilme kısa vadede devam eder mi? Fed başkanlığı beklentileri ve doların güçlenmesi altın fiyatlarını daha ne kadar baskılayabilir? 31 Ocak 2026 Cumartesi güncel gram altın ve bilezik fiyatları haberimizde.

BirBilgi
  • 31.01.2026 09:44
  • Giriş: 31.01.2026 09:44
  • Güncelleme: 31.01.2026 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Altın piyasasında bugün sert bir kırılma yaşandı. Küresel gelişmelerin etkisiyle gram altın ve bilezik fiyatları gün içinde ciddi değer kaybı yaşarken yatırımcıların gözü yeniden “gram altın ne kadar bugün” sorusuna çevrildi. 31 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla altın fiyatlarında düşüş oranları yüzde 7 ila yüzde 9 bandına ulaştı.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altındaki sert düşüşün arkasında küresel piyasalarda artan faiz beklentileri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı koltuğu için “enflasyon şahini” olarak bilinen Kevin Warsh ismini aday göstereceği iddiaları, doların güçlenmesine neden oldu. Kevin Warsh’ın Fed başkanlığı beklentisi, faiz getirisi olmayan kıymetli metallerden hızlı bir çıkışı tetiklerken altın fiyatları üzerinde güçlü bir baskı oluşturdu.

31 OCAK 2026 CUMA GÜNCEL GRAM ALTIN VE AYAR FİYATLARI

TürAlış (TL)Satış (TL)Değişim
Gram Altın (24 Ayar)6.828,906.833,27-%9,28
14 Ayar Altın4.078,044.326,58-%7,70
18 Ayar Altın5.222,755.546,90-%7,70
22 Ayar Bilezik6.180,356.628,48-%9,28
Ons Altın212.402,72212.538,53-%9,28
Ata Altın47.290,9149.626,29-%7,70
İkibuçuk Altın114.471,20120.552,68-%7,70

GRAM ALTIN NE KADAR BUGÜN? 1 GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

31 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın ne kadar bugün sorusunun yanıtı netleşti. Gram altın satış fiyatı 6.833,27 TL seviyesinde bulunuyor. “1 gram altın ne kadar” sorusuna da aynı rakam yanıt olurken, gün içindeki sert düşüş dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA? 1,5,10,20,50,100 GRAM VE KİLO TABLOSU

MiktarFiyat (TL)
1 Gram6.833,27
1,5 Gram10.249,91
10 Gram68.332,70
20 Gram136.665,40
50 Gram341.663,50
100 Gram683.327,00
250 Gram1.708.317,50
500 Gram3.416.635,00
1 Kilo (1000 g)6.833.270,00

BİLEZİK KAÇ LİRA? BİLEZİK GRAM FİYATI VE HESAPLAMA

Bugün en çok aranan başlıklardan biri de “bilezik kaç lira” sorusu oldu. 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.628,48 TL seviyesinde bulunuyor. Bilezik altın gram fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalar aşağıdaki tabloda yer alıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI (GRAM GRAM)

Bilezik AğırlığıFiyat (TL)
5 Gram33.142,40
10 Gram66.284,80
20 Gram132.569,60
30 Gram198.854,40
50 Gram331.424,00
100 Gram662.848,00
250 Gram1.657.120,00
500 Gram3.314.240,00
1 Kilo6.628.480,00

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

Gram altın ne kadar bugün?

31 Ocak 2026 Cuma günü gram altın satış fiyatı 6.833,27 TL.

Gram Altın ne kadar 22 ayar?

22 ayar altın (bilezik) gram fiyatı bugün 6.628,48 TL.

Gram Altın ne kadar, 24 ayar?

24 ayar gram altın satış fiyatı 6.833,27 TL.

Yarım Gram Altın fiyatı ne kadar?

Yarım gram altın fiyatı, bugünkü gram altın satış fiyatına göre yaklaşık 3.416,64 TL.

Bilezik gramı kaç lira?

Bugün 22 ayar bilezik gramı 6.628,48 TL seviyesinde.

31 Ocak 2026 Cuma günü altın piyasasında sert düşüşler öne çıktı. Gram altın, bilezik ve ons tarafında yüzde 9’a yaklaşan kayıplar, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini gösteriyor. Uzmanların da vurguladığı gibi, faiz beklentilerinin güçlendiği bu dönemde altın fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceği unutulmamalı.

