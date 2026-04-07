ALTIN DİKEN ÜSTÜNDE! 7 Nisan 2026 Salı Altın Fiyatları (GÜNCEL)

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a verdiği sürenin dolmasına saatler kala piyasalarda tansiyon yüksek seyrediyor. Enerji fiyatlarındaki baskı sürerken altın fiyatları ise 7 Nisan 2026 Salı sabahına hafif düşüşle başladı.

7 NİSAN 2026 SALI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın piyasasında 7 Nisan 2026 Salı günü temkinli görünüm öne çıkıyor. ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin verdiği sürenin bu gece dolacak olması, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını yüksek tutuyor. Trump, boğazın açılmaması halinde İran’ı çok sert şekilde hedef alacağı yönünde tehditlerde bulunmuştu.

Buna karşın altın fiyatları, kritik süre dolmadan önce sabah saatlerinde hafif düşüş gösterdi. Piyasada bir yandan jeopolitik riskler, diğer yandan yüksek enerji fiyatlarının yaratabileceği enflasyonist baskı fiyatlamalara yön veriyor. Analistler, bu ortamda ABD Merkez Bankası Fed’in bu yıl faiz indirimi yapma ihtimalinin zayıfladığına dikkat çekiyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 NİSAN 2026

İşte günün ilk saatlerinde öne çıkan canlı altın fiyatları tablosu:

Ürün Alış Satış Değişim ALTIN (TL/GR) 6.648,83 6.649,96 -0,17% 22 Ayar Bilezik 6.108,09 6.165,04 -0,02% Altın (ONS) 4.640,95 4.641,59 -0,15% Altın ($/kg) 148.303,00 148.328,00 -0,26% Altın (Euro/kg) 171.315,00 171.344,00 -0,26% 18 Ayar Altın TL/Gr 4.853,65 4.854,47 -0,17% 14 Ayar Altın TL/Gr 3.661,13 3.887,44 -0,23%

ALTIN NEDEN GERİLİYOR?

Altındaki sınırlı düşüşte, piyasaların jeopolitik başlıklara rağmen temkinli fiyatlama yapması etkili oluyor. Ancak geri çekilmenin sınırlı kalmasının en önemli nedeni, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden yukarı itme riski taşıması. Bu tablo, yatırımcıların güvenli liman talebini tamamen bırakmadığını gösteriyor.

Öte yandan analistler, Fed’in bu yıl faiz indirimine gitme ihtimalinin düşük görülmesinin altın üzerinde baskı yarattığını vurguluyor. Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, altının yukarı yönlü hareketini zaman zaman sınırlayabiliyor.

ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA: GRAM ALTIN NE KADAR?

“Altın fiyatları hesaplama”, “Altın fiyatları gram” ve “CANLI altın fiyatları” aramalarını yapan yatırımcılar için gram altın bazında güncel hesaplama tablosu şöyle:

Miktar Gram Altın Satış Fiyatı Toplam Tutar 1 gram 6.649,96 TL 6.649,96 TL 10 gram 6.649,96 TL 66.499,60 TL 50 gram 6.649,96 TL 332.498,00 TL 100 gram 6.649,96 TL 664.996,00 TL

BİLEZİK KAÇ LİRA? 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

“Bilezik kaç lira”, “bilezik fiyatları” ve “bilezik gram fiyatı” aramalarında bugün öne çıkan rakam 22 ayar bilezikte satış tarafında 6.165,04 TL oldu. Buna göre farklı gramajlarda bilezik fiyatları şöyle hesaplanıyor:

Miktar 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatı Toplam Tutar 1 gram 6.165,04 TL 6.165,04 TL 10 gram 6.165,04 TL 61.650,40 TL 15 gram 6.165,04 TL 92.475,60 TL 20 gram 6.165,04 TL 123.300,80 TL 30 gram 6.165,04 TL 184.951,20 TL 50 gram 6.165,04 TL 308.252,00 TL

ALTIN FİYATLARI EURO VE ONS TARAFINDA NE DURUMDA?

Altın fiyatları Euro bazında da yakından izleniyor. Güncel verilerde Altın (Euro/kg) 171.344,00 seviyesinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda ons altın ise 4.641,59 seviyesinde işlem görüyor.

Bu veriler, sadece iç piyasada değil küresel piyasalarda da altının dikkatle izlendiğini ortaya koyuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek yeni gelişmelerin ons altın ve diğer altın türleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

KUYUMCU ALTIN FİYATLARI CANLI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Kuyumcu altın fiyatları canlı verilerle takip edildiğinde yatırımcılar ve alıcılar daha sağlıklı karar verebiliyor. Gram altın, 24 ayar altın fiyatları, 22 ayar bilezik ve diğer altın türlerinde alış-satış farkı maliyeti doğrudan etkilediği için anlık fiyatların takibi önem taşıyor.

Özellikle kısa vadeli alım yapacak olanlar için canlı altın fiyatları ile fiziki piyasa fiyatları arasında fark oluşabileceği unutulmamalı. Bu nedenle yatırımcıların sadece yönü değil, alış-satış marjını da dikkate alması gerekiyor.

UZMANLARIN DİKKAT ÇEKTİĞİ NOKTA

Uzmanların dikkat çektiği nokta, altın fiyatlarının şu anda yalnızca jeopolitik risklerle değil; aynı zamanda enerji maliyetleri, enflasyon beklentileri ve Fed politikasıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği yönünde. Bu da altının kısa vadede dalgalı seyrini sürdürebileceğine işaret ediyor.

Konuya ilişkin ayrıntılar, piyasaların bu gece yaşanabilecek olası gelişmelere odaklandığını gösteriyor. Eğer jeopolitik tansiyon daha da artarsa altın yeniden yukarı yönlü tepki verebilir. Ancak Fed’in faiz indirimi ihtimalinin düşük kalması, yükselişleri sınırlayan ana başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

7 Nisan 2026 Salı altın fiyatları güne hafif düşüşle başlasa da piyasada asıl belirleyici unsur belirsizlik olmaya devam ediyor. Gram altın 6.649,96 TL, 22 ayar bilezik 6.165,04 TL, ons altın ise 4.641,59 seviyesinde bulunuyor. Trump’ın İran ve Hürmüz Boğazı çıkışı sonrasında piyasalarda yönün nasıl şekilleneceği günün en kritik başlıklarından biri olacak.

Gram altın bugün ne kadar?

7 Nisan 2026 Salı günü gram altın satış fiyatı 6.649,96 TL seviyesinde bulunuyor.

10 gram altın kaç TL?

10 gram altın güncel satış fiyatına göre 66.499,60 TL ediyor.

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezikte gram satış fiyatı 6.165,04 TL seviyesinde görünüyor.

20 gram bilezik kaç lira?

20 gram 22 ayar bilezik yaklaşık 123.300,80 TL olarak hesaplanıyor.

Altın fiyatları neden düştü?

Altın fiyatlarındaki sınırlı düşüşte yüksek faiz beklentisi etkili olurken, jeopolitik riskler ve enerji kaynaklı enflasyon baskısı geri çekilmeyi sınırlıyor.