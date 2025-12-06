ALTIN Fiyatı Bugün Ne Kadar Oldu? 22 Ayar Bilezik Fiyatları Bugün Kaç TL?

Altın piyasasında anlık değişimlerin yoğun şekilde hissedildiği bugün, yatırımcıların ilk merak ettiği konu gram altının kaç TL olduğu. Özellikle kısa vadeli fiyat dalgalanmaları, “ALTIN (TL/GR) yükseliyor mu?”, “Gram altın düşer mi?” gibi popüler sorguların sayısını hızla artırıyor. Bugünkü verilere baktığımızda, gram altın tarafında -0,12% oranında sınırlı bir geri çekilme dikkat çekiyor.

ALTIN (TL/GR) GÜNCEL ALIŞ – SATIŞ BİLGİSİ

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat ALTIN (TL/GR) 5.745,37 5.746,23 -0,12% 23:59

Verilere göre gram altın, gün sonunda 5.746 TL seviyesine yakın fiyatlanıyor. Bu durum özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Türk yatırımcılar için geleneksel bir değer saklama aracı olan 22 Ayar bilezik, özellikle düğün sezonu ve özel dönemlerde yoğun talep görüyor. Bugün gelen veriler, bilezik tarafında -0,53% oranında değer kaybına işaret ediyor.

22 AYAR BİLEZİK ANLIK FİYAT TABLOSU

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat 22 Ayar Bilezik 5.263,74 5.300,02 -0,53% 08:39

Gün içinde alış ve satış rakamlarının farklı saatlerde güncellendiği görüldüğü için yatırımcıların saat bazlı verileri izlemeleri önerilir.

BUGÜNÜN ALTIN PİYASASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Gram altın fiyatında hafif düşüş: -0,12%

22 Ayar bilezikte düşüş daha belirgin: -0,53%

Anlık fiyat değişimleri yatırım kararlarında belirleyici

Bugün gram altın kaç TL?

Bugünkü verilere göre gram altın alış 5.745,37 TL, satış 5.746,23 TL seviyesinde.

22 Ayar bilezik bugün ne kadar?

22 Ayar bilezik alış 5.263,74 TL, satış 5.300,02 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın yükselir mi?

Bugün sınırlı düşüş olsa da altın fiyatları global piyasa koşullarına göre anlık değişim gösterebilir.

ALTIN (TL/GR) ve 22 Ayar bilezik fiyatları bugün negatif görünümde ilerliyor. Özellikle gram altında sınırlı düşüşün yaşandığı gün içinde, bilezik fiyatlarının daha belirgin bir düşüş göstermesi yatırımcılar için dikkat çekici. Kısa vadeli alım-satım yapanların anlık verileri yakından izlemesi önem kazanıyor.