ALTIN FİYATLARI - 1 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 1 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.752,01 liradan, çeyrek altın 4.933,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 1 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

1 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.752,01 TL 2.907,82 TL Çeyrek Altın 4.933,00 TL 4.984,00 TL Yarım Altın 9.835,00 TL 9.961,00 TL Tam Altın 19.670,00 TL 19.851,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.756,05 TL 2.780,56 TL Altın (TL/GR) 2.905,35 TL 2.905,76 TL Altın ($/kg) 84.528,00 $ 84.538,00 $ Reşat Altını 19.703,47 TL 19.884,95 TL

*Altın fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

1 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

1 Ekim 2024 saat 10.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.752,01 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.907,82 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.933,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.984,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.835,00 TL

Yarım altın satış: 9.961,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.670,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.851,00 TL

*Altın fiyatları 10.30’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 2 bin 896 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 2 bin 907 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 880 liradan satılıyor.

ALTIN ONS 2 BİN 645 DOLAR OLDU

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 645 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Öte yandan, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda ve bunu korumak için Fed'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti.

Powell, iş gücü piyasası koşullarında daha fazla soğumaya ihtiyaç olduğuna inanmadığını vurgulayarak, ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi halinde bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini söyledi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNİ SÜRDÜRMESİ BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor, kasımda da yüzde 61 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 660 seviyesinin direnç, 2 bin 620 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.