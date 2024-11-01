ALTIN FİYATLARI - 1 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 1 Kasım 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.832,51 liradan, çeyrek altın 5.077,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 1 Kasım 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

1 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.832,51 TL 2.992,30 TL Çeyrek Altın 5.077,00 TL 5.129,00 TL Yarım Altın 10.123,00 TL 10.252,00 TL Tam Altın 20.246,00 TL 20.432,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.835,47 TL 2.862,09 TL Altın (TL/GR) 3.032,34 TL 3.032,83 TL Altın ($/kg) 87.915,00 $ 87.929,00 $

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

1 KASIM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

1 Kasım 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.832,51 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.992,30 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.077,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.129,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.123,00 TL

Yarım altın satış: 10.252,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 20.246,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.432,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomiye ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarına düzeltme hareketi getirdi. Ons altındaki düşüşe paralel olarak gram altında da rekor seviyeden düşüş görüldü.

Piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD seçimlerinden kimin galip çıkacağı, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, Orta Doğu'daki çatışma ortamı gibi etkenler altın fiyatlarında belirleyici unsur oldu.

ALTINDA TEKNİK DÜZELTME GELDİ

Hızla yükselen ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına düzeltme hareketi dün itibarıyla başladı. Bugün de gerileme devam etti.

Ons altın güne 2 bin 743 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 743 dolar, en yüksek de 2 bin 754 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 753 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 3 bin 20 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 18 lira, en yüksek de 3 bin 38 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 38 liradan alıcı buluyor.