Altın Fiyatları: 10 Kasım Pazartesi 2025 | Gram Altın, Çeyrek Altın, Tam Altın, Bilezik Ne Kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın yeniden 5 bin 500 TL seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatının 4.079 dolara yükselmesiyle birlikte Türkiye'de serbest piyasada da hareketlilik gözleniyor. İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi itibarıyla güncel altın fiyatları ve detaylar...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Cuma günü başlayan yükseliş trendi yeni haftada da devam ediyor. Spot altın, bu sabah %1,3 artışla ons başına 4.055 dolar seviyesini gördü. ABD altın vadeli işlemleri de %0,7 değer kazanarak 4.036 dolar seviyesine yükseldi. Bu hareketlilik, iç piyasada gram altın fiyatlarını da yukarı çekti.

10 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/GR) 5.534,46 5.535,21 1,86 11:16 22 Ayar Bilezik 5.202,59 5.237,92 2,59 11:16 Çeyrek Altın 9.300,00 9.381,00 2,76 11:16 Yarım Altın 18.603,00 18.752,00 2,77 11:16 Tam Altın 36.063,94 36.776,52 0,69 12:48 Cumhuriyet Altını 37.087,00 37.379,00 2,79 11:16 Reşat Altını 37.119,47 37.411,95 2,88 11:16 Has Altın 5.506,79 5.507,54 1,86 11:16 14 Ayar Altın 3.135,56 4.227,76 2,43 11:16 18 Ayar Altın 4.040,16 4.040,70 1,86 11:16 Külçe Altın ($) 132.800,00 132.900,00 0,08 13:00

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde 5.534 TL seviyesinden işlem gören gram altın, gün içerisinde 5.535 TL seviyesine yükseldi. Yatırımcılar, ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararlarına odaklanmış durumda. Küresel belirsizliklerin artmasıyla birlikte altına olan talep yeniden artış gösteriyor.

ÇEYREK, YARIM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Yatırımcıların en çok tercih ettiği küçük altın türlerinde de dikkat çekici yükseliş yaşanıyor. Çeyrek altın 9.381 TL seviyesinden satışta. Yarım altın 18.752 TL’den işlem görürken, Cumhuriyet altını 37.379 TL seviyesine yükseldi. Reşat altını da benzer şekilde 37.411 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK VE DİĞER ALTIN TÜRLERİNDE SON DURUM

Kuyumcularda en çok tercih edilen ürünlerden biri olan 22 ayar bilezik fiyatı da yükseldi. Bugün itibarıyla bileziğin gramı 5.237 TL seviyesinde. 18 ayar altın 4.040 TL, 14 ayar altın ise 4.227 TL seviyelerinde işlem görüyor.

ALTIN PİYASASINDA GÜNÜN ÖZETİ

Gram altın yeniden 5.500 TL seviyesinin üzerinde.

Çeyrek altın 9.300 TL’nin üzerine çıktı.

Reşat ve Cumhuriyet altını 37 bin TL bandında işlem görüyor.

Ons altın fiyatı 4.079 dolara yükseldi.

22 ayar bilezik 5.200 TL bandını aştı.

10 Kasım 2025 gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 5.534 TL, satış fiyatı ise 5.535 TL seviyesindedir.

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Çeyrek altın 9.300 TL’den alınırken, 9.381 TL’den satılmaktadır.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını 37.087 TL’den alınırken, 37.379 TL’den satılmaktadır.

22 ayar bilezik kaç TL?

22 ayar bileziğin gramı 5.202 TL alış, 5.237 TL satış fiyatından işlem görmektedir.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

ABD faiz politikaları, küresel ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman talebi altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.