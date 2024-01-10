ALTIN FİYATLARI - 10 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 10 Ocak 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 10 Ocak 2024 gününde gram altın güne 1.855,26 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.327,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 10 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 10 Ocak 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.855,26 liradan, çeyrek altın 3.327,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 10 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

10 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

10 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.855,26 TL 1.969,20 TL Çeyrek Altın 3.327,00 TL 3.378,00 TL Yarım Altın 6.653,00 TL 6.746,00 TL Tam Altın 13.266,00 TL 13.453,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.859,01 TL 1.877,68 TL Altın (TL/GR) 1.950,18 TL 1.950,51 TL Altın ($/kg) 64.903,00 $ 64.911,00 $

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

10 Ocak 2024 saat 10.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.855,26 TL

Gram altın satış: 1.969,20 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.327,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.378,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.653,00 TL

Yarım altın satış: 6.746,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.266,00 TL

Tam altın satış: 13.453,00 TL

*Altın fiyatları 10.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altın fiyatları 10 Ocak 2023 Çarşamba günü ons altında yaşanan yarım puanlık artış sonrası hafif çaplı yükseliş kaydetti.

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününde yarım puanlık bir yükseliş kaydederek 2 bin 25 dolar seviyelerinde yer aldı. Gram altın ise 1.950,18 liraya alıcı buluyor.

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 3 bin 326 lira seviyelerinde yer alıyor. Satış fiyatı ise 3 bin 380 lirada konumlanmış durumda.

Yarım altın alış fiyatı 6 bin 653 satış fiyatı ise 6 bin 749 lira seviyelerinde bulunuyor. Tam altın ise aynı dakikalarda 13 bin 265 liradan geri alınırken 13 bin 457 liradan da satışa sunuluyor.