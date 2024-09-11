ALTIN FİYATLARI - 11 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 11 Eylül 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.547,88 liradan, çeyrek altın 4.567,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 11 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

11 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.547,88 TL 2.684,71 TL Çeyrek Altın 4.567,00 TL 4.597,00 TL Yarım Altın 9.106,00 TL 9.185,00 TL Tam Altın 18.214,00 TL 18.315,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.551,42 TL 2.569,11 TL Altın (TL/GR) 2.760,87 TL 2.761,15 TL Altın ($/kg) 80.740,00 $ 80.747,00 $ Reşat Altını 18.246,47 TL 18.347,95 TL

*Altın fiyatları 13.00'da yazılmıştır.

11 EYLÜL 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

11 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.547,88 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.684,71 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.567,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.597,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.106,00 TL

Yarım altın satış: 9.185,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 18.214,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 18.315,00 TL

*Altın fiyatları 13.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 756 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 761 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 560 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 170 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 525 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Tüketici Fiyat Endeksi'nden (TÜFE) alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, resesyon endişeleri de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Analistler, enflasyondaki yumuşama eğiliminin beklenenden hızlı olması durumunda eylül ayı için 50 baz puanlık bir faiz indirimine kapı aralanabileceği görüşünde.

Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 480 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.