ALTIN FİYATLARI - 12 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 12 Ağustos 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.416,59 liradan, çeyrek altın 4.306,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 12 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

12 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.416,59 TL 2.550,33 TL Çeyrek Altın 4.306,00 TL 4.366,00 TL Yarım Altın 8.638,00 TL 8.724,00 TL Tam Altın 17.249,00 TL 17.394,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.419,15 TL 2.439,81 TL Altın (TL/GR) 2.631,72 TL 2.632,72 TL Altın ($/kg) 78.042,00 $ 78.053,00 $ Reşat Altını 17.281,47 TL 17.426,95 TL

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

12 AĞUSTOS 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

12 Ağustos 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.416,59 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.550,33 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.306,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.366,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.638,00 TL

Yarım altın satış: 8.724,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.249,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 17.394,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Cuma günü ons fiyatındaki değer kazancına paralel yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,24 artışla ile 2 bin 618 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 357 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 363 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı cuma günü yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,17 üstünde 2 bin 431 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 2 bin 435 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de resesyon endişelerinin azalmasının etkileri varlık fiyatları üzerinde görülmeye devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, verinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık da yüzde 3 artmasının beklendiğini dile getiren analistler, varlık fiyatlarında enflasyon verisinden kaynaklı dalgalanmaların yaşanabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.