ALTIN FİYATLARI - 12 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 12 Aralık 2023 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 12 Aralık 2023 gününde gram altın güne 1.747,91 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.125,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 12 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 12 Aralık 2023 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.747,91 liradan, çeyrek altın 3.125,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 12 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

12 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

12 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.747,91 TL 1.849,73 TL Çeyrek Altın 3.125,00 TL 3.162,00 TL Yarım Altın 6.269,00 TL 6.326,00 TL Tam Altın 12.500,00 TL 12.603,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.748,26 TL 1.765,51 TL Altın (TL/GR) 1.852,88 TL 1.853,09 TL Altın ($/kg) 63.494,00 $ 63.504,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

12 Aralık 2023 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.747,91 TL

Gram altın satış: 1.849,73 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.125,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.162,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.269,00 TL

Yarım altın satış: 6.326,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.500,00 TL

Tam altın satış: 12.603,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasının ardından yüzde 1,3 düşüşle günü 2 bin 3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.996 dolardan işlem görüyor.

1994 - 2007 dolar aralığında hareket eden ons altın, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,23 kayıpla 1997 dolarda hareket ediyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Gram altın fiyatı da ons altındaki düşüşün etkisiyle geriliyor. 1857 liraya kadar düşen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,27 kayıpla 1861 liradan alıcı buluyor.

Piyasalar bu hafta, ABD enflasyon verisini ve merkez bankası toplantılarını takip edecek.