ALTIN FİYATLARI - 12 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 12 Aralık 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.780,01 liradan, çeyrek altın 4.971,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 12 Aralık 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

12 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.780,01 TL 2.933,32 TL Çeyrek Altın 4.971,00 TL 5.025,00 TL Yarım Altın 9.973,00 TL 10.049,00 TL Tam Altın 19.885,00 TL 20.018,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.782,03 TL 2.807,42 TL Altın (TL/GR) 3.050,55 TL 3.051,08 TL Altın ($/kg) 86.990,00 $ 87.001,00 $

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

12 ARALIK 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

12 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.780,01 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.933,32 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.971,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.025,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.973,00 TL

Yarım altın satış: 10.049,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.885,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.018,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 3 bin 46 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 47 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 990 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 2 BİN 716 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 716 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,29 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,5'den güne başladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin destek, 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.