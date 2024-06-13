ALTIN FİYATLARI - 12 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 12 Haziran 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 12 Haziran 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.182,91 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.890,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 12 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 12 Haziran 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.182,91 liradan, çeyrek altın 3.890,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 12 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

12 Haziran 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

12 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.182,91 TL 2.311,11 TL Çeyrek Altın 3.890,00 TL 3.954,00 TL Yarım Altın 7.803,00 TL 7.902,00 TL Tam Altın 15.487,00 TL 15.754,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.190,72 TL 2.205,65 TL Altın (TL/GR) 2.401,03 TL 2.401,30 TL Altın ($/kg) 74.000,00 $ 74.012,00 $ Reşat Altını 15.519,47 TL 15.786,95 TL

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

12 Haziran 2024 saat 10.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.182,91 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.311,11 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.890,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.954,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.803,00 TL

Yarım altın satış: 7.902,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.487,00 TL

Tam altın satış: 15.754,00 TL

*Altın fiyatları 10.00’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izleniyor. Buna karşılık altının ons fiyatı önceki işlem gününe kıyasla yüzde 0,38 düşmüş durumda.