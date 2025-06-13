ALTIN FİYATLARI - 13 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 13 Haziran 2025 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 3.922,52 liradan, çeyrek altın 7.031,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 13 Haziran 2025 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

13 Haziran 2025 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 3.922,52 TL 4.136,16 TL Çeyrek Altın 7.031,00 TL 7.099,00 TL Yarım Altın 14.061,00 TL 14.197,00 TL Tam Altın 28.046,00 TL 28.274,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 3.935,50 TL 3.963,92 TL Altın (TL/GR) 4.325,16 TL 4.325,66 TL Altın ($/kg) 109.150,00 $ 109.162,00 $

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

13 HAZİRAN 2025 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

13 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 3.922,52 TL

22 Ayar gram altın satış: 4.136,16 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 7.031,00 TL

Çeyrek altın satış: 7.099,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 14.061,00 TL

Yarım altın satış: 14.197,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 28.046,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 28.274,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın güne yatay seyirle başladı. Saat 09.00 itibariyle gram altın 4.325,16 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 7.031,00 TL, yarım altın ise 14.061,00 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise 28.046,00 TL civarına yükseldi. Ons altın ise yüzde 0.88 artışla 3.416,10 dolar üzerinden işlem görüyor.