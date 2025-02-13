ALTIN FİYATLARI - 13 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 13 Şubat 2025 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 3.130,48 liradan, çeyrek altın 5.611,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 13 Şubat 2025 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

13 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 3.130,48 TL 3.295,63 TL Çeyrek Altın 5.611,00 TL 5.651,00 TL Yarım Altın 11.223,00 TL 11.303,00 TL Tam Altın 22.375,00 TL 22.511,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 3.133,33 TL 3.157,45 TL Altın (TL/GR) 3.385,33 TL 3.385,70 TL Altın ($/kg) 93.750,00 $ 93.800,00 $

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

13 ŞUBAT 2025 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

13 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 3.130,48 TL

22 Ayar gram altın satış: 3.295,63 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.611,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.651,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 11.223,00 TL

Yarım altın satış: 11.303,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 22.375,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 22.511,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3.385,70 TL liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,53 artışla 2.915,86 dolar seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5.651,00 liradan, Cumhuriyet altını 22.511,00 liradan satılıyor.

Dün (12 Şubat) ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 367 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 384 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 650 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 510 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 914 dolardan işlem görüyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi.

ABD'de fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair öngörüleri güçlendirirken, varlık fiyatlamalarını da zorlaştırıyor.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Fed'in enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini belirterek, bugün açıklanacak üretici enflasyonundan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.