ALTIN FİYATLARI - 14 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 14 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.772,52 liradan, çeyrek altın 4.969,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 14 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

14 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.772,52 TL 2.923,20 TL Çeyrek Altın 4.969,00 TL 5.010,00 TL Yarım Altın 9.909,00 TL 10.014,00 TL Tam Altın 19.818,00 TL 19.958,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.776,55 TL 2.797,40 TL Altın (TL/GR) 2.930,12 TL 2.930,44 TL Altın ($/kg) 85.099,00 $ 85.110,00 $

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

14 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

14 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.772,52 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.923,20 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.969,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.010,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.909,00 TL

Yarım altın satış: 10.014,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.818,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.958,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 2 bin 928 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 937 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin liradan satılıyor.

ALTIN ONS 2 BİN 665 DOLAR SEVİYESİNDE

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 665 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasa içinde, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 640 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.