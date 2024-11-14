ALTIN FİYATLARI - 14 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 14 Kasım 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.687,25 liradan, çeyrek altın 4.802,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 14 Kasım 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

14 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.687,25 TL 2.837,42 TL Çeyrek Altın 4.802,00 TL 4.863,00 TL Yarım Altın 9.605,00 TL 9.719,00 TL Tam Altın 19.210,00 TL 19.371,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.693,04 TL 2.712,12 TL Altın (TL/GR) 2.822,48 TL 2.822,77 TL Altın ($/kg) 81.717,00 $ 81.725,00 $

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

14 KASIM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

14 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.687,25 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.837,42 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.802,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.863,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.605,00 TL

Yarım altın satış: 9.719,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.210,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.371,00 TL

*Altın fiyatları 10.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 2 bin 843 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 2 bin 824 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 380 liradan satılıyor.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşınırken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 2 bin 556 dolardan işlem görüyor.

ALTINA FED ETKİSİ

Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,36'ya kadar gerilese de, günü yüzde 4,45'ten tamamlarken, yeni günde de yüzde 4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye çıktı.

Dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda 106,7 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine ulaştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 580 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.