ALTIN FİYATLARI - 15 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 15 Aralık 2023 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 15 Aralık 2023 gününde gram altın güne 1.777,80 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.178,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 15 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 15 Aralık 2023 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.777,80 liradan, çeyrek altın 3.178,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 15 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

15 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

15 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.777,80 TL 1.800,40 TL Çeyrek Altın 3.178,00 TL 3.225,00 TL Yarım Altın 6.375,00 TL 6.451,00 TL Tam Altın 12.708,00 TL 12.850,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.782,08 TL 1.801,06 TL Altın (TL/GR) 1.904,53 TL 1.904,76 TL Altın ($/kg) 65.213,00 $ 65.221,00 $

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

15 Aralık 2023 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.777,80 TL

Gram altın satış: 1.800,40 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.178,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.225,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.375,00 TL

Yarım altın satış: 6.451,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.708,00 TL

Tam altın satış: 12.850,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta içinde, merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerle faiz indirimlerine önümüzdeki yıl başlanabileceğine dair beklentiler arttı.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesiyle küresel pay piyasalarında risk iştahı arttı.

Analistler, piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlandığını belirterek, bankadan yapılan tahminlerde gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Öte yandan, ABD'de Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, bu yıl ilk kez finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanımını finansal sistemde ortaya çıkan bir kırılganlık olarak tanımladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 95'te bulunuyor.

Dün, yüzde 3,88 ile 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine inen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi günü 10 baz puan azalışla yüzde 3,92'den tamamladı. Şu sıralarda ise yüzde 3,95 seviyesinde seyrediyor.

Bugün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, dün 101,8 seviyesini test ederek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Şu dakikalarda 101,9 seviyesinde bulunuyor.

Dün yüzde 0,6 artışla günü 2 bin 36 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının hemen altından işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla 77,1 dolarda seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle, New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,19 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla son 1 yılın, Dow Jones endeksi yüzde 0,43 primle tüm zamanların en yüksek seviyesinden günü tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.