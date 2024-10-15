ALTIN FİYATLARI - 15 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 15 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.753,92 liradan, çeyrek altın 4.938,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 15 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

15 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.772,52 TL 2.905,84 TL Çeyrek Altın 4.938,00 TL 4.985,00 TL Yarım Altın 9.843,00 TL 9.955,00 TL Tam Altın 19.685,00 TL 19.850,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.759,17 TL 2.776,85 TL Altın (TL/GR) 2.920,14 TL 2.920,64 TL Altın ($/kg) 84.796,00 $ 84.810,00 $

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

15 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

15 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.753,92 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.905,84 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.938,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.985,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.843,00 TL

Yarım altın satış: 9.955,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.685,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.850,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 919 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 2 bin 918 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 830 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına paralel 2 bin 648 dolar seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda yüzde 80 ihtimalle toplamda 50 baz puanlık indirim yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.