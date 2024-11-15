ALTIN FİYATLARI - 15 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 15 Kasım 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.698,40 liradan, çeyrek altın 4.822,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 15 Kasım 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

15 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.698,40 TL 2.845,84 TL Çeyrek Altın 4.822,00 TL 4.877,00 TL Yarım Altın 9.644,00 TL 9.748,00 TL Tam Altın 19.289,00 TL 19.428,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.704,00 TL 2.722,23 TL Altın (TL/GR) 2.836,77 TL 2.837,23 TL Altın ($/kg) 82.017,00 $ 82.030,00 $

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

15 KASIM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

15 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.698,40 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.845,84 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.822,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.877,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.644,00 TL

Yarım altın satış: 9.748,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.289,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.428,00 TL

*Altın fiyatları 10.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 837 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 430 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı düşüş eğilimini altıncı işlem gününe taşırken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 564 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

Powell, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye inebileceğine inandıklarını ancak üretici fiyatlarında öngördüklerinden daha fazla artış yaşandığını kaydederek, "Ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürmek için çok fazla alanımız var." dedi.

Analistler, bu açıklamalar sonrası Trump'ın izleyeceği politikalar ile Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar arasında oluşabilecek olası uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,47'de bulunurken, dolar endeksi de yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyarak şu sıralarda 106,8 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda da değişikliklerin olması dikkati çekerken, bugün Fed'in gelecek ay yüzde 80 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceğine ilişkin tahminler yüzde 62 seviyesine indi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 580 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.