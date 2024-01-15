ALTIN FİYATLARI - 15 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 15 Ocak 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 15 Ocak 2024 gününde gram altın güne 1.873,81 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.359,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 15 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 15 Ocak 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.873,81 liradan, çeyrek altın 3.359,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 15 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

15 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

15 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.873,81 TL 1.982,61 TL Çeyrek Altın 3.359,00 TL 3.401,00 TL Yarım Altın 6.720,00 TL 6.794,00 TL Tam Altın 13.398,00 TL 13.534,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.874,59 TL 1.891,10 TL Altın (TL/GR) 1.989,39 TL 1.989,66 TL Altın ($/kg) 68.250,00 $ 68.300,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

15 Ocak 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.873,81 TL

Gram altın satış: 1.982,61 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.359,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.401,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.720,00 TL

Yarım altın satış: 6.794,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.398,00 TL

Tam altın satış: 13.534,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,27 yükselişle 1980 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1990 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

Analistler hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına dair belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 80 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.