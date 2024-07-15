ALTIN FİYATLARI - 15 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 15 Temmuz 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 15 Temmuz 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.329,56 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.150,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 15 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 15 Temmuz 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.329,56 liradan, çeyrek altın 4.150,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 15 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

15 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

15 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.329,56 TL 2.458,58 TL Çeyrek Altın 4.150,00 TL 4.208,00 TL Yarım Altın 8.327,00 TL 8.409,00 TL Tam Altın 16.629,00 TL 16.766,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.333,10 TL 2.349,60 TL Altın (TL/GR) 2.564,06 TL 2.564,38 TL Altın ($/kg) 77.190,00 $ 77.201,00 $ Reşat Altını 16.661,47 TL 16.798,95 TL

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

15 Temmuz 2024 saat 13.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.329,56 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.458,58 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.150,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.208,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.327,00 TL

Yarım altın satış: 8.409,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.629,00 TL

Tam altın satış: 16.766,00 TL

*Altın fiyatları 13.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 559 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 736 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 406 dolardan işlem görüyor.

Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 420 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.