ALTIN FİYATLARI - 16 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 16 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.773,10 liradan, çeyrek altın 4.971,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 16 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

16 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.773,10 TL 2.923,11 TL Çeyrek Altın 4.971,00 TL 5.010,00 TL Yarım Altın 9.911,00 TL 10.013,00 TL Tam Altın 19.822,00 TL 19.957,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.779,71 TL 2.796,71 TL Altın (TL/GR) 2.947,80 TL 2.948,80 TL Altın ($/kg) 85.679,00 $ 85.691,00 $

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

16 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

16 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.773,10 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.923,11 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.971,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.010,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.911,00 TL

Yarım altın satış: 10.013,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.822,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.957,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 946 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 10 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 2 BİN 677 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,1 değer kazanarak 2 bin 677 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, şirket finansal sonuçlarının etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yükselen dolar endeksine karşın tahvil faizlerindeki gerilemeyle altın talebi güçlü kalmayı sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da toplamda 50 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.