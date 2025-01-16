ALTIN FİYATLARI - 16 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 16 Ocak 2025 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.793,67 liradan, çeyrek altın 5.008,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 16 Ocak 2025 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

16 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.793,67 TL 2.944,30 TL Çeyrek Altın 5.008,00 TL 5.046,00 TL Yarım Altın 10.016,00 TL 10.094,00 TL Tam Altın 19.971,00 TL 20.105,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.799,66 TL 2.818,18 TL Altın (TL/GR) 3.075,36 TL 3.075,95 TL Altın ($/kg) 86.274,00 $ 86.291,00 $

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

16 OCAK 2025 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

16 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.793,67 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.944,30 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.008,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.046,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.016,00 TL

Yarım altın satış: 10.094,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.971,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.105,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3.075,95 TL liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,13 artışla 2.699,53 dolar seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5.046,00 liradan, Cumhuriyet altını 20.105,00 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 3 bin 71 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 70 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre 0,2 azalışla 2 bin 692 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle son bir ayın zirvesine çıktıktan sonra, Orta Doğu'dan gelen ateşkes haberlerinin etkisiyle şu sıralarda negatif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında dikkatle izlediği çekirdek enflasyondaki yavaşlama, Bankanın faiz indirimlerinde beklenildiği kadar katı olmayabileceği beklentilerini canlandırdı.

Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler yeniden güçlenirken, bankanın yüzde 52 ihtimalle ilk faiz indirimine mayısta gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.