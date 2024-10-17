ALTIN FİYATLARI - 17 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 17 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.780,53 liradan, çeyrek altın 4.984,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 17 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

17 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.780,53 TL 2.937,15 TL Çeyrek Altın 4.984,00 TL 5.034,00 TL Yarım Altın 9.938,00 TL 10.062,00 TL Tam Altın 19.875,00 TL 20.054,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.788,30 TL 2.810,71 TL Altın (TL/GR) 2.946,28 TL 2.946,79 TL Altın ($/kg) 85.765,00 $ 85.780,00 $

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

17 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

17 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.780,53 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.937,15 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.984,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.034,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.938,00 TL

Yarım altın satış: 10.062,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.875,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.054,00 TL

*Altın fiyatları 10.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 951 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 936 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 951 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 70 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yeni günde yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 685 dolarla rekor seviyenin hemen altında işlem görüyor.

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