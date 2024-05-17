ALTIN FİYATLARI -17 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 17 Mayıs 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 17 Mayıs 2024 gününde gram altın güne 2.250,65 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.010,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 17 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 17 Mayıs 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.250,65 liradan, çeyrek altın 4.010,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 17 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

17 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

17 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.250,65 TL 2.376,80 TL Çeyrek Altın 4.010,00 TL 4.069,00 TL Yarım Altın 8.021,00 TL 8.140,00 TL Tam Altın 15.967,00 TL 16.205,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.237,56 TL 2.254,56 TL Altın (TL/GR) 2.455,13 TL 2.272,13 TL Altın ($/kg) 76.383,00 $ 76.395,00 $ Reşat Altını 15.997,47 TL 16.283,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

17 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.250,65 TL

Gram altın satış: 2.376,80 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.010,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.069,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.021,00 TL

Yarım altın satış: 8.140,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.967,00 TL

Tam altın satış: 16.205,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 386 dolardan işlem görürken, analistler, dün gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü kaydetti.