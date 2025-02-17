ALTIN FİYATLARI - 17 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 17 Şubat 2025 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 3.132,10 liradan, çeyrek altın 5.614,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 17 Şubat 2025 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

17 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 3.132,10 TL 3.296,27 TL Çeyrek Altın 5.614,00 TL 5.652,00 TL Yarım Altın 11.228,00 TL 11.305,00 TL Tam Altın 22.387,00 TL 22.517,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 3.137,02 TL 3.158,53 TL Altın (TL/GR) 3.376,67 TL 3.377,14 TL Altın ($/kg) 92.792,00 $ 92.806,00 $

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

17 ŞUBAT 2025 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

17 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 3.132,10 TL

22 Ayar gram altın satış: 3.296,27 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.614,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.652,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 11.228,00 TL

Yarım altın satış: 11.305,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 22.387,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 22.517,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 368 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 3 bin 357 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 3 bin 368 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 640 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 470 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 892 dolardan işlem görüyor.

FED'İN 2025'TE İKİ KEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİTMESİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Bununla birlikte, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

Öte yandan, dolar endeksi haftaya yüzde 0,1 azalışla 106,7 seviyesinden başlarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda sona yaklaşıldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yardımcı oluyor.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 900 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 860 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.