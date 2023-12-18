ALTIN FİYATLARI - 18 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 18 Aralık 2023 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 18 Aralık 2023 gününde gram altın güne 1.776,68 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.177,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 18 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 18 Aralık 2023 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.776,68 liradan, çeyrek altın 3.177,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 18 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

18 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

18 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.776,68 TL 1.877,81 TL Çeyrek Altın 3.177,00 TL 3.211,00 TL Yarım Altın 6.353,00 TL 6.422,00 TL Tam Altın 12.686,00 TL 12.791,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.778,03 TL 1.793,61 TL Altın (TL/GR) 1.891,99 TL 1.892,28 TL Altın ($/kg) 64.767,00 $ 64.776,00 $

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

18 Aralık 2023 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.776,68 TL

Gram altın satış: 1.877,81 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.177,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.211,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.353,00 TL

Yarım altın satış: 6.422,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.686,00 TL

Tam altın satış: 12.791,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 20 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını belirtti.

Geçen hafta merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyaller, faiz indirimlerine gelecek yıl başlanabileceğine yönelik iyimser havayı beslese de Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamaları söz konusu iyimserliği törpüledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısını gerçekleştireceği ocak ayında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75'te bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 40 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.