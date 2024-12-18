ALTIN FİYATLARI - 18 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 18 Aralık 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.743,12 liradan, çeyrek altın 4.836,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 18 Aralık 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

18 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.743,12 TL 2.892,21 TL Çeyrek Altın 4.842,00 TL 4.957,00 TL Yarım Altın 9.744,00 TL 9.913,00 TL Tam Altın 19.397,00 TL 19.752,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.743,95 TL 2.768,57 TL Altın (TL/GR) 2.979,66 TL 2.980,71 TL Altın ($/kg) 84.674,00 $ 84.682,00 $

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

18 ARALIK 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

18 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.743,12 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.892,21 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.842,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.957,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.744,00 TL

Yarım altın satış: 9.913,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.397,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.752,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 980 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 973 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 980 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 930 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 650 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA PİYASALAR FED KARARINI BEKLİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Söz konusu kararlar öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,4 seviyesinde dengelenirken, tahvil faizlerinin son 5 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini törpülüyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının tahvil ve emtia piyasalarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.