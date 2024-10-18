ALTIN FİYATLARI - 18 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 18 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.800,93 liradan, çeyrek altın 5.021,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 18 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

18 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.800,93 TL 2.954,07 TL Çeyrek Altın 5.021,00 TL 5.063,00 TL Yarım Altın 10.011,00 TL 10.121,00 TL Tam Altın 20.022,00 TL 20.170,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.809,40 TL 2.826,57 TL Altın (TL/GR) 2.980,20 TL 2.980,67 TL Altın ($/kg) 86.522,00 $ 86.536,00 $

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

18 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

18 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.800,93 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.954,07 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.021,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.063,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.011,00 TL

Yarım altın satış: 10.121,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 20.022,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.170,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Seneye 2 bin 65 dolardan başlayan altının onsu yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 31 değer kazanırken, değerli metalin yılı bu seviyelerde tamamlaması halinde söz konusu getiri son 45 yılın en iyi performansına işaret edecek.

Yıl başından bu yana dünya genelinde birçok pay piyasası endeksi de rekor üzerine rekor kırsa da, endekslerin yükselişleri yüzde 10 ila yüzde 20 arasında değişim gösteriyor.

Değerli metalin bu performansında Ortadoğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının 2 yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oluyor.

Öte yandan, altının söz konusu performansı dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yükseldiği bir dönemde gerçekleştirmesi de dikkati çekiyor.

Analistler, doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın, özellikle jeopolitik gerilimlerin artırdığı risk algısının güvenli liman arayışını desteklemiş olabileceğini dile getirdi.

Böylece altının ons fiyatı yeni günde 2 bn 714 dolarla rekor kırarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2.705 dolar seviyesinde bulunuyor.