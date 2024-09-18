ALTIN FİYATLARI - 18 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 18 Eylül 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.601,78 liradan, çeyrek altın 4.664,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 18 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

18 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.601,78 TL 2.740,26 TL Çeyrek Altın 4.664,00 TL 4.695,00 TL Yarım Altın 9.299,00 TL 9.385,00 TL Tam Altın 18.586,00 TL 18.709,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.606,37 TL 2.620,46 TL Altın (TL/GR) 2.816,51 TL 2.817,02 TL Altın ($/kg) 82.161,00 $ 82.176,00 $ Reşat Altını 18.628,47 TL 18.744,95 TL

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

18 EYLÜL 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

18 Eylül 2024 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.601,78 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.740,26 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.664,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.695,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.299,00 TL

Yarım altın satış: 9.385,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 18.586,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 18.709,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün, ons altın fiyatına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 816 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 816 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 630 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 480 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 2 bin 570 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 568 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor.

Analistler, söz konusu belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydederek, açıklamaların ardından piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 dolar seviyesinin ise destek, 2 bin 580 ve 2 bin 600 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.