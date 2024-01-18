ALTIN FİYATLARI - 18 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 18 Ocak 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 18 Ocak 2024 gününde gram altın güne 1.856,61 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.328,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 18 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 18 Ocak 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.858,29 liradan, çeyrek altın 3.328,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 18 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

18 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

18 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.856,61 TL 1.960,95 TL Çeyrek Altın 3.328,00 TL 3.384,00 TL Yarım Altın 6.659,00 TL 6.739,00 TL Tam Altın 13.276,00 TL 13.437,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.862,63 TL 1.876,35 TL Altın (TL/GR) 1.947,62 TL 1.947,89 TL Altın ($/kg) 64.296,00 $ 64.278,00 $

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

18 Ocak 2024 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.856,61 TL

Gram altın satış: 1.960,95 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.328,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.384,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.659,00 TL

Yarım altın satış: 6.739,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.276,00 TL

Tam altın satış: 13.446,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Dün yüzde 1,1 düşüşle 2 bin 6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, bugün gelen tepki alışlarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 12 dolara çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının "güvercin" adımlarına piyasa beklentilerinden daha geç başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanmaya devam ederken, Fed'in dün açıklanan "Bej Kitap" raporunda da ülkede ekonomik aktivitenin kasımdan bu yana "çok az" değişiklik gösterdiğine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

FED KARARI BEKLENİYOR

Yılın ilk günlerinden bu yana Fed'in martta faiz indirim döngüsünü başlatacağına dair tahminler, ülkede açıklanan verilerin ABD ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi ve Fed yetkililerinin söz konusu faiz indirimi için henüz erken olduğuna yönelik sözle yönlendirmelerinin de etkisiyle zayıflamaya devam ediyor.

Para piyasalarında Bankanın martta faiz indireceğine ilişkin öngörüler yılın başında yüzde 85 ihtimalle fiyatlanırken, dün güçlü gelen perakende satış verilerinin ardından bu oran yüzde 60'a kadar geriledi.

Yılbaşından bu yana ABD'de açıklanan verilerin enflasyonu destekler nitelikte olduğunu ifade eden analistler, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç stoku ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin ve 1990 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.