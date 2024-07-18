ALTIN FİYATLARI - 18 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 18 Temmuz 2024 - Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 18 Temmuz 2024 gününde 22 ayar gram altın güne 2.404,80 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.286,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 18 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 18 Temmuz 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.404,80 liradan, çeyrek altın 4.286,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 18 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

18 TEMMUZ 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

18 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.404,80 TL 2.541,86 TL Çeyrek Altın 4.286,00 TL 4.353,00 TL Yarım Altın 8.597,00 TL 8.696,00 TL Tam Altın 17.168,00 TL 17.339,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.409,12 TL 2.433,20 TL Altın (TL/GR) 2.629,50 TL 2.629,91 TL Altın ($/kg) 79.041,00 $ 79.055,00 $ Reşat Altını 17.200,47 TL 17.371,95 TL

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

18 Temmuz 2024 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.404,80 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.541,86 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.286,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.353,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.597,00 TL

Yarım altın satış: 8.696,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 17.168,00 TL

Tam altın satış: 17.339,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. ABD'de takip edilen ve faizin düşmesi için en önemli veriler arasında yer alan enflasyonda düşüş gerçekleşti. Böylece Fed'in faiz indirmesi için elini güçlendiren veri altın fiyatlarını yükseltti.

Ons altın güne 2 bin 422 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 420 dolar, en yüksek de 2 bin 431 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2 bin 426 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2 bin 582 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 565 lira, en yüksek de 2 bin 589 lira seviyesi görüldü. Böylelikle gram altın tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar gram altın 2 bin 582 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın ise 4 bin 232 liradan işlem görüyor.