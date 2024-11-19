ALTIN FİYATLARI - 19 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 19 Kasım 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.782,42 liradan, çeyrek altın 4.987,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 19 Kasım 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

19 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.782,42 TL 2.931,97 TL Çeyrek Altın 4.987,00 TL 5.041,00 TL Yarım Altın 9.959,00 TL 10.081,00 TL Tam Altın 19.892,00 TL 20.089,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.789,34 TL 2.808,31 TL Altın (TL/GR) 2.915,91 TL 2.916,91 TL Altın ($/kg) 83.850,00 $ 83.863,00 $

*Altın fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

19 KASIM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

19 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.782,42 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.931,97 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.987,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.041,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.959,00 TL

Yarım altın satış: 10.081,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.892,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 20.089,00 TL

*Altın fiyatları 09.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi rekor üzerine rekor kıran, ancak Donald Trump’ın zaferi sonrası kayıp yaşayan altın, yeniden yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket etmesinden sonra dün yönünü yukarı çevirerek yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 610 dolara çıkmasının ardından bugün de yükselişini sürdürdü ve 2 bin 622 dolara ulaştı.

Yükseliş seyrini üçüncü gününe taşıyan gram altın ise güne 2 bin 918 liradan başladı.

Saat 9.35 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 986, Cumhuriyet altını ise 19 bin 911 liradan işlem görüyor.